Επιστρέφουν oι Smashing Pumpkins

Οι Smashing Pumpkins, επιστρέφουν με δύο νέα κομμάτια. Τα “Cyr” και “The Colour Of Love” κυκλοφορούν μέσω της Sumerian Records. Ηχογραφήθηκαν στο Σικάγο, με παραγωγό τον Corgan. Τα καινούρια τραγούδια συνοδεύονται και με τα ευχάριστα νέα του επερχόμενου νέου δίσκου, με τα ιδρυτικά μέλη της μπάντας, Billy Corgan, James Iha, Jimmy Chamberlin και τον επί πολλά έτη κιθαρίστα τους, Jeff Schroeder.

«Το “Cyr” είναι μία δυστοπική ανοησία», αποκαλύπτει ο τραγουδιστής τους Billy Corgan, «κάτι σαν μια ψυχή εναντίον όλου του κόσμου, ενάντια στη αλλαγή πίστης και στην επιτάχυνση του χρόνου. Για μένα, είναι τόσο ελπιδοφόρο όσο και απορριπτικό το τι είναι και δεν είναι δυνατό με την πίστη».

Τα δύο νέα τραγούδια, “Cyr” και “The Colour Of Love”, ακολουθούν τον τελευταίο δίσκο της μπάντας, “Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / Lp: No Past. No Future. No Sun” (2018) και περιοδείες που πούλησαν πάνω από 350.000 εισιτήρια στη Βόρεια Αμερική. Περιοδείες που, μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες, φιλοξενούσαν τους Corgan, Chamberlin και Iha, στο πλάι του Schroeder.

