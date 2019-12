Και πάλι μαζί DOWN και Kirk Windstein – Ανακοίνωσαν επετειακή περιοδεία για το “NOLA”

Ως γνωστόν οι southern metal ηγέτες Down έχουν ήδη ανακοινώσει συναυλίες μέσα στο 2020, για να γιορτάσουν επί σκηνής την 25η επέτειο από την κυκλοφορία του “NOLA”. Σύμφωνα με πηγές του έγκυρου metal μέσου Revolver, στις τάξεις τους για τα συγκεκριμένα shows θα είναι και πάλι ο Kirk Windstein (Crowbar) μετά από έξι χρόνια απουσίας.

"Είμαι μέσα, 100 τοις εκατό" δήλωσε ο Windstein στο Revolver. "Τα λόγια από τον Pepper [Keenan, Down και Corrosion of Conformity] ήταν: Αν δεν το κάνεις, δεν το κάνω. Ο Phil, ο Pepper και ο Jimmy [Bower, Down και Eyehategod] είναι τρεις από τους παλαιότερους και πιο κοντινούς φίλους μου, οπότε δεν το πολυσκέφτηκα".

Όταν ρωτήθηκε αν αυτό σημαίνει ότι γυρίζει μόνιμα πίσω στους Down, ο Windstein αποκρίθηκε: "Από όσο γνωρίζω, είμαι πίσω στο συγκρότημα. Ο Bobby Landgraf έκανε μια φανταστική δουλειά και είναι πολύ καλός φίλος μου".

"Αλλά και πάλι, οι Down βρίσκονται πίσω στην κατάσταση που υπήρχε όταν ξεκίνησαν, η οποία είναι ότι πρόκειται για ένα 100% side project. Τα άλλα συγκροτήματα των μελών τους είναι η προτεραιότητα και αυτό είναι δεδομένο, όμως έχουν περάσει εξίμιση χρόνια από τότε που έπαιξα με τους τύπους αυτούς, γι 'αυτό είμαι ενθουσιασμένος. Σίγουρα θα το διασκεδάσουμε".

