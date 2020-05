Λεπτομέρειες για το “Infernus Sinfonica MMXIX” των Septicflesh

Στις 31 Ιουλίου πρόκειται να κυκλοφορήσει το πολυαναμενόμενο πακέτο με 2 CDs + DVD ή Blu-Ray σε 3,500 κόπιες των Septicflesh με τίτλο "Infernus Sinfonica MMXIX" από την Season Of Mist.

Περιεχόμενό του είναι φυσικά η sold out εμφάνιση του συγκροτήματος στο Metropolitan Theater του Μεξικού τον Φεβρουάριο του 2019, με την συνοδεία πάνω από 130 μουσικών από τα σύνολα "Symphonic Experience Orchestra", "Enharmonía Vocalis Choir" και "National University Οf Mexico Children's Αnd Youth Choir".

Οι Septicflesh αναφέρουν τα εξής σε ανακοίνωσή τους:

"Στις 2 Φεβρουαρίου του 2019, μια ιστορική εμφάνιση για τους Septicflesh έλαβε χώρα στην Πόλη του Μεξικού, σε ένα εντελώς γεμάτο Metropolitan Theatre. Για πρώτη φορά και με τη βοήθεια περισσοτέρων από 100 μουσικών, τα τραγούδια μας παρουσιάστηκαν ζωντανά στην πλήρη συμφωνική τους δόξα. Ολόκληρη η εμφάνιση μαγνητοσκοπήθηκε και τώρα ήρθε η ώρα να την παρουσιάσουμε σε όλους τους οπαδούς μας σε ένα 5.1 Blu-Ray και DVD με τίτλο "Infernus Sinfonica MMXIX" που θα κυκλοφορήσει από το Season Οf Mist. Είμαστε ευγνώμονες προς όλους όσους έκαναν αυτή την εμπειρία δυνατή και επιτυχημένη".

Προπαραγγελίες όλων των εκδόσεων, αλλά και του merch, γίνονται μέσω του site της εταιρείας (https://shop.season-of-mist.com/list/septicflesh-infernus-sinfonica-mmxix) ενώ μία πρώτη γεύση μπορούμε να έχουμε από το teaser που δόθηκε στην δημοσιότητα.

Ακολουθεί το tracklist:

1. Intro

2. Portrait Of O Headless Man

3. Martyr

4. Prototype

5. The Pyramid God

6. The Enemy Of Truth

7. Communion

8. The Vampire From Nazareth

9. Dogma Of Prometheus

10. Lovecraft's Death

11. Dante's Inferno

12. Persepolis

13. A Great Mass Of Death

14. Anubis

15. Dark Art

