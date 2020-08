ΛΕΥΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: Νέο single με τίτλο “BLACK TWILIGHT”!

Μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για τους λάτρεις της «σκοτεινής» σκηνής, αλλά και για τους fan ενός από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα ελληνικά συγκροτήματα «έσκασε» στις 20 Αυγούστου! Η Λευκή Συμφωνία έδωσε στη δημοσιότητα το νέο της (αγγλόφωνο!) single «Black Twilight», συνοδευόμενο -όπως μας έχει συνηθίσει- από ένα πολύ ατμοσφαιρικό video clip.

Το κομμάτι, όπως άλλωστε μαρτυράει και το όνομά του, είναι σκοτεινό, πατώντας με το ένα πόδι στη μελαγχολία και το άλλο στον ρομαντισμό, διατηρώντας την Λευκοσυμφωνιακή παράδοση. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η μπάντα επαναλαμβάνεται (άλλωστε κανείς δεν θα μπορούσε να το ισχυριστεί αυτό για τη ΛΣ, δεδομένης της μουσικής πολυποικιλότητας των δίσκων της), αλλά ότι παίρνει τη σκυτάλη προς το μέλλον από εκεί που την άφησε το (γαμάτο!) «Σαν Τον Ήλιο», αποδεικνύοντας ότι το συγκρότημα περνάει δεύτερη (και ίσως καλύτερη) νιότη. Η σύνθεση είναι από αυτές που κολλάνε στο μυαλό, η ενορχήστρωση είναι σωστά ισορροπημένη αναδεικνύοντας όλα τα όργανα αλλά και τις ικανότητες και τη δεξιοτεχνία των Διογένη/ Κώστα/ Βαγγέλη χωρίς φλυαρίες, ενώ τα αγγλικά του Θοδωρή είναι σαφέστατα πολύ πιο βελτιωμένα από την προηγούμενη αντίστοιχη απόπειρα (βλ. ομώνυμο άλμπουμ). Σε ότι αφορά στους στίχους, ο Θοδωρής δεν μας απογοητεύει ποτέ, αλλά ας μου επιτραπεί μια μικρή ανησυχία για το κατά πόσο το «Black Twilight» θα ήταν ακόμα καλύτερο αν ήταν γραμμένο στα ελληνικά, γνωρίζοντας την ποιητική ευχέρεια με την ποια ο frontman/ στιχουργός «μαστορεύει» τους στίχους στη μητρική του.

Τέλος θα ήθελα να σταθώ στο video clip, το όποιο σχεδόν σε υπνωτίζει με τον σκοτεινό μινιμαλισμό του (α, ναι, βλέπουμε επιτέλους και τα μέλη της μπάντας) αλλά και στην όλη εικαστική αισθητική ταυτότητα της ΛΣ, καθώς σπάνια βλέπουμε τόσο προσεγμένες και τόσο ταιριαστές με τη μουσική δουλειές στην ελληνική σκηνή.

To video μπορείτε να το απολαύσετε εδώ :



Οι στίχοι και η μουσική είναι του Θοδωρή Δημητρίου.

Ενορχήστρωση : Λευκή Συμφωνία

ΛΕΥΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ:

Θοδωρής ∆ημητρίου (φωνή)

Κώστας Μιχαλός (κιθάρα)

∆ιογένης Χατζηστεφανίδης (μπάσο)

Βαγγέλης Τσιμπλάκης (ντράμς)

Το τραγούδι ηχογραφήθηκε από τον Έκτορα Τσολάκη στα: hd.factory και Soundflakes Recording Studios

Η μίξη και το μάστερ έγινε από τον Έκτορα Τσολάκη στο hd.factory.

Video by: Lukas Stumpf

Κάμερα: Γιάννης Μαργετουσάκης

Γραφιστικά/Cover : Melanie Merges-Dimitriou

Το τραγούδι είναι διαθέσιμο στο Βandcamp του γκρουπ: https://lefkisymphonia.bandcamp.com/track/black-twilight-single

και στις ψηφιακές πλατφόρμες :

SPOTIFY: https://open.spotify.com/artist/40FjcrqaN8KcC8HZNAKr2p

iTUNES: https://music.apple.com/gr/artist/lefki-symphonia/423359869

GOOGLE PLAY: https://play.google.com/store/music/artist?id=A2gxqhnt3uvzhitttog65i4krsq

DEEZER: https://www.deezer.com/en/artist/5457753

Σύνδεσμοι:

http://lefkisymphonia.gr

https://www.facebook.com/lefkisymphonia

https://www.facebook.com/groups/799871203496678

https://twitter.com/LefkiSymphonia

https://lefkisymphonia.bandcamp.com

https://www.instagram.com/lefkisymphonia

ΣΤΙΧΟΙ :

BLACK TWILIGHT

So far away

a deserted land

the skies torn apart

and a heavy rain

will drown the sins

Remembering

visions of the fall

The cities will burn

the vast horizons will call

Our breaths echoing in the dead of night

Our shadows melt together as we run and hide

Forever and never

and out of sight

Our souls crying and

longing for the black twilight

We stand alone

One by one we die

In rooms with no doors

we kill the love

we chase the light

There where the seas of time

rage and disappear

the serpents call the sun

and the angels lay and wait

The endless pain

forever by my side

until the eternal ice

will heal the wounds

and hide the tears from my eyes

Our breaths echoing in the dead of night

our shadows melt together as we run and hide

forever and never

and out of sight

Our souls crying and

longing for the black twilight

Για το Rockoverdose,

Βαγγέλης Αναστασίου

Pin 81 Shares

Comments