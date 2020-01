Νεκρός ο drummer των CORROSION OF CONFORMITY, Reed Mullin!

Σε ηλικία 53 ετών, κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες, βρέθηκε ο drummer των Corrosion Of Conformity, Reed Mullin!

O Reed τα τελευταία χρόνια ήταν απών από πολλές εμφανίσεις των Corrosion of Conformity εξαιτίας διαφόρων προβλημάτων υγείας, ανάμεσά τους και ο αλκοολισμός.

Η μπάντα τον αποχαιρέτησε με το παρακάτω tweet:

It’s with heavy hearts that we say goodbye to a friend, a brother and pioneer. Reed you are loved and always will be. Lets all take a moment... pic.twitter.com/33HKp9tU7v

— C.O.C. (@coccabal) January 28, 2020