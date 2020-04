Οι Anna Manolaraki-Bill Dragon (KARMA) & friends, τραγουδούν μαζί με τον Jon Bon Jovi!

Ανταποκρίνόμενοι στο δημόσιο κάλεσμα του Jon Bon Jovi να συμμετάσχουν γράφοντας στίχους για την δεύτερη στροφή στο νέο του τραγούδι "Do what you can", οι KARMA (Anna Manolaraki-Bill Dragon - Δρακονταειδης) και οι φίλοι τους, συμμετείχαν με το δικό τους δημιουργικό τρόπο, και μάλιστα είναι οι πρώτοι Έλληνες δημιουργοί που συμμετέχουν σε αυτό το κάλεσμα! Το αποτέλεσμα μπορείτε να το δείτε παρακάτω!

Συγχαρητήρια!

Δείτε τί δήλωσαν οι συντελεστές:

"O γνωστός και αγαπημένος μας τραγουδιστής Jon Bon Jovi, κάλεσε μέσω των social media για συνεργασία στο νέο του τραγούδι "Do what you can", να γράψουμε τη δεύτερη στροφή στίχων εμπνευσμένοι απο ότι σκεφτόμαστε σε αυτές τις περίεργες και δύσκολες στιγμές που ζούμε και να τραγουδήσουμε μαζί του!

Παρέα με τον άντρα μου Βασίλη Δρακονταειδή , συνοδοιπόρο στη μπάντα μας τους Κάρμα στα πλήκτρα, κάλεσα τη φίλη μου στο Μόντρεαλ του Καναδά, Παναγιώτα Τσίτσου να παίξει φλάουτο και τη Νότα Μαλλά από Βούλα , την Ελένη Λεωνίδα από Αγ.Δημήτριο, την Αγγελική Θεοφάνους από Πτολεμαϊδα και τον αγαπημένο μου ανιψιό Νικόλα, να τραγουδήσουν μαζί μου στο βίντεο που φτιάξαμε!

Ελπίζω να σας αρέσει

Ευχαριστώ πολύ! Καλή δύναμη σε όλους μας!

Άννα Μανωλαράκη"

Lyrics:

(Verse I)

Tonight the’re shutting down the borders

And they boarded up the schools

Small towns are rolling up their sidewalks

One last paycheck coming through

I know you’re feeling kind of nervous

We’re all a little bit confused

Nothing’s the same , this ain’t a game

We got to make it through

(Chorus)

When you can’t do what you do

You do what you can

This ain’t my prayer

It’s just a thought I’m wanting to send

Round here we bend but don’t break

Down here we all understand

When you can’t do what you do

You do what you can

(Verse II)

Let’s all regain our mood for faith

providing each other warmth and space

A happy end we’re dreaming of

we ‘ll get it my friend

Earth is taking a much needed break

For people to be grateful for their being

I need you, you need me Lets be human again

