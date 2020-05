Οι Balthazar επιστρέφουν στη χώρα μας στο line-up του AthensRocks 2021!

Οι Balthazar επιστρέφουν στη χώρα μας καταλαμβάνοντας μια θέση στο line-up του AthensRocks 2021!

Σχετικά με τις δύο συναυλίες τους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που ήταν να πραγματοποιηθούν τον περασμένο Μάρτιο, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους κατόχους εισιτηρίων για τα εξής:

Όσοι προμηθεύτηκαν φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Θεσσαλονίκης από τον Πολυχώρο WE, λόγω προσωρινής μη λειτουργίας του χώρου, μπορούν να απευθυνθούν στο Καφενειον Τζαμαλα (Λέοντος Σοφού 18), από την Πέμπτη 28 Μαΐου έως τη Δευτέρα 1 Ιουνίου και ώρες 18:00-20:00.

Όσοι προμηθεύτηκαν εισιτήρια για τη συναυλία της Αθήνας από το Reload Stores, μπορούν να απευθυνθούν στο κατάστημα κατά τις ώρες λειτουργίας του, από την Πέμπτη 28 Μαΐου έως τη Δευτέρα 8 Ιουνίου.

Όσοι προμηθεύτηκαν εισιτήρια από τα καταστήματα Public ή ΟΠΑΠ, της Θεσσαλονίκης ή της Αθήνας, μπορούν να απευθυνθούν στα αντίστοιχα καταστήματα κατά τις ώρες λειτουργίας τους, από την Πέμπτη 28 Μαΐου έως τη Δευτέρα 8 Ιουνίου.

Οι κάτοχοι ηλεκτρονικών εισιτηρίων θα λάβουν το αντίτιμο της αγοράς τους, απευθείας στην κάρτα μέσω της οποίας έγινε η συναλλαγή, έως τη Δευτέρα 8 Ιουνίου.

Τα παραπάνω εισιτήρια δεν ισχύουν για τη διοργάνωση του φεστιβάλ.

Ζήστε τον πυρετό των Balthazar στο AthensRocks!

Get your festival tickets now!

http://bit.ly/AthensRocks2021

Balthazar returns to our country, seizing a spot in the line-up of AthensRocks 2021!

Regarding their two concerts in Athens and Thessaloniki, that were to take place last March, we would like to inform the ticket holders about the following:

Those who purchased tickets for Thessaloniki’s show from WE multispace, due to its temporary operational cease, can address to Kafeneion Tzamala (18, Leodos Sofou str.), from Thursday May 28th until Monday June 1st, 18:00-20:00.

Those who purchased tickets for Athens’ show from Reload Stores, can contact the store during its business hours, from Thursday May 28th until Monday June 8th.

Those who purchased tickets from Public stores or OPAP, in Thessaloniki or Athens, can address to the respective stores during their business hours, from Thursday May 28th until Monday June 8th.

E-ticket holders will receive the purchase price automatically on the card used for the transaction, until Monday June 8th.

The above tickets are not valid for the festival.

Experience the Balthazar fever at AthensRocks!

Get your festival tickets now!

http://bit.ly/AthensRocks2021

Comments