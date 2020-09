Οι Calyces φέρνουν τις συνέπειες της πανδημίας στις οθόνες μας!

Το νεοσύστατο Αθηναϊκό κουαρτέτο των Calyces έδωσε μόλις στην δημοσιότητα το πρώτο επίσημο video του, για το τραγούδι "The Great Void" από το επερχόμενο ντεμπούτο "Impulse to Soar", που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 16 Οκτωβρίου 2020.

Ακούστε το "The Great Void" σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες εδώ: https://song.link/ 6ws9vfbrbqz4h

Tο βίντεο σκηνοθετήθηκε από τον Κώστα Κωνσταντινίδη και τον Παναγιώτη Τσαλαβρέτα στο NAPAN Studio.

Η παραγωγή του ήχου πραγματοποιήθηκε από τον κιθαρίστα / τραγουδιστή του σχήματος Μάνθο Στεργίου και τον Έκτορα Τσολάκη (Need, Poem, Mother of Millions, Λευκή Συμφωνία κ.α.), ενώ το mastering πραγματοποιήθηκε από τον Grammy award-winning μηχανικό ήχου, Alan Douches (Mastodon, Dillinger Escape Plan, Kvelertak κλπ).

Στον δίσκο συμμετέχει μεταξύ άλλων και ο Jørgen Munkeby από τους Νορβηγούς Shining.

Προπαραγγείλτε το "Impulse to Soar" σε όλα τα physical formats εδώ: https://calyces.bandcamp.com

Στην σχετική δημοσίευση της, η μπάντα περιέγραψε το περιεχόμενο του video ως εξής:

"Ένα ζευγάρι που αποξενώνεται ολοένα και περισσότερο κάθε μέρα που περνάει. Η οπτικοποίηση της μοναχικότητας μεταμφιεσμένη σε κοινή ζωή, που υποδηλώνει την ύπαρξη της μέσω μιας αρρωστημένης κλιμακούμενης διαδικασίας απολύμανσης και απομόνωσης, ως βιωματικό κατάλοιπο της πανδημίας που μια δεκαετία πριν τους είχε σημαδέψει."

Ο ήχος των Calyces προσμειγνύει το prog metal όπως μας συστήθηκε στα 00's, με τα σπουδαιότερα στοιχεία του κλασικού progressive ήχου των 70's, γεφυρώνοντας τις πιο σημαντικές πτυχές αυτού του βαθιά σκεπτόμενου μουσικού είδους. Τα 10 τραγούδια του "Impulse to Soar" περιλαμβάνουν χαμηλοκουρδισμένα heavy riffs και πολυρυθμικά σημεία, που εναλλάσσονται με ατμοσφαιρικά σημεία, δίνοντας έμφαση στο groove, την μελωδία και την ενέργεια, εν μέσω ενός ακριβούς και σχολαστικού songwriting.

Το tracklist του album είναι το εξής:

1. False Awakening

2. Ego Dries Up the Ocean

3. Those Flames are Dancing Wild

4. Parasites

5. The Great Void

6. Wired Crown

7. Unfair Labor

8. Home

9. Beyond Sight

10. Uneven Loops (Instrumental)

11. We're Lost, but it's ok (Instrumental)

Του εξαιρετικού cover artwork έχει επιμεληθεί η Μαρία Στεργίου.

Το album θα κυκλοφορήσει σε μια all inclusive συσκευασία με μαύρο βινύλιο 180 γραμμαρίων και CD με δύο bonus instrumental τραγούδια, όπως και ψηφιακά σε όλες τις γνωστές πλατφόρμες.

