Οι Hidden in the Basement επιστρέφουν στην Αθήνα με το ”Cursed by the Sun”

Hidden in the Basement ζωντανά στο Temple

Special guest: Their Methlab

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020

Πόρτες: 21:00

Πληροφορίες: https://www.facebook.com/events/2687541841327062

Έχοντας στις αποσκευές τους το νέο τους album με τίτλο “Cursed By The Sun”, και κουβαλώντας στις πλάτες τους

μια πολυετή εμπειρία από συναυλίες σε Ελλάδα και Ευρώπη, όπως και συμμετοχές σε σημαντικά εγχώρια

φεστιβάλς του είδους, οι Λαρισαίοι Hidden in the Basement ξεχύνονται και πάλι στον δρόμο, για να παρουσιάσουν

το νέο τους δισκογραφικό δημιούργημα στο όλον του και να μας δώσουν μια γεύση από το γκρουβάτο,

προοδευτικό τους metal, που με σαφείς αναφορές στο παρελθόν του ήχου, ηχεί και τώρα φρέσκο και επίκαιρο, και

–όπως πάντα- ενδυναμωμένο από τα δεξιοτεχνικά παιξίματα του κουαρτέτο.

Την συναυλία τους στο Temple της Αθήνας, την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου θα ανοίξει το Αθηναϊκό post σχήμα

των Their Methlab, που έχει προκαλέσει αρκετό θόρυβο γύρω από το όνομά του με την κυκλοφορία του

ποιοτικότατου ντεμπούτο album “The Last Second” (Φεβρουάριος 2019).

Εισιτήρια προπωλούνται προς 6 ευρώ.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:

• Τηλεφωνικά στο 11876

• Reload Stores

• Seven Spots

• Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης

• Καταστήματα WIND

• Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων (Viva Kiosk)

• Yoleni's (Σόλωνος 9, Αθήνα, τηλ.: 2122223623 - www.yolenis.com )

• Ηλεκτρονική προπώληση: www.viva.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ:

• Hidden in the Basement: https://www.facebook.com/Hiddeninthebasement

• Their Methlab: https://www.facebook.com/TheirMethlab

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

• Website: http://thetemple.gr

• FB: www.facebook.com/templeliveclub

• Τηλ.: +30 210 3468523

• E-mail: stathis@thetemple.gr (booking), jim@thetemple.gr (γραφείο τύπου)

