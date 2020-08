Οι Jon Schaffer και Matt Barlow συνεργάζονται σε “εορταστικό” EP που κυκλοφορεί τον Νοέμβριο!

Το Schaffer/Barlow Project, όπως θα ονομάζεται η συνεργασία, θα κυκλοφορήσει το "Winter Nights" EP.

Η συνεργασία των δύο ανδρών, αποσκοπεί σε μια επανεξέταση και διασκευή τεσσάρων κλασικών χριστουγεννιάτικων τραγουδιών αλλά και δύο κομματιών των Iced Earth.

Με το EP διατίθεται μέσω Kickstarter, το ντουέτο σκοπεύει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου να το έχει κυκλοφορήσει, ώστε, παρά την διεθνή αβεβαιότητα που έχει προκληθεί από την πανδημία, τα τραγούδια να είναι διαθέσιμα για την περίοδο των εορτών.

Αυτή, θα είναι η πρώτη ηχογράφηση των Schaffer και Barlow έπειτα από το 2008, με την τελευταία εμφάνιση του Barlow επί σκηνής με τους Iced Earth να συντελείται το 2011.

Ανακοινώνοντας την συνεργασία ο Barlow δήλωσε πως:

«Συζητούσαμε αυτή την ιδέα με τον Jon για πολλά χρόνια. Συμβαίνει την σωστή στιγμή».

Ο Schaffer, με τη σειρά του, δήλωσε:

«Ήμουν στα μέσα μιας άλλης παραγωγής, όταν μου ήρθε η ιδέα και επικοινώνησα με τον Matt. Δεν μπορούσαμε να σας προσφέρουμε ένα κανονικό δίσκο αυτή την στιγμή. Αν όμως σας αρέσει η ιδέα, τότε σίγουρα θα μπορούσαμε να την επεκτείνουμε στο μέλλον.

Υπάρχουν και άλλα κλασικά τραγούδια που θα θέλαμε να ξαναδουλέψουμε, αλλά και μερικά καινούργια. Όλα είναι στο τραπέζι, θέλαμε κυρίως να δούμε αν θα σας αρέσει το που πηγαίνουμε με αυτή την συνεργασία.

Παίρνουμε κλασικά εορταστικά τραγούδια και τους δίνουμε μια δική μας πτυχή, άλλοτε ατμοσφαιρική, άλλοτε πιο βαριά, είναι όμορφο το αποτέλεσμα. Ηχούν όπως θα περιμένατε από εμάς να ηχούν».

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε το εξώφυλλο και το tracklist του "Winter Nights".

01. We Three Kings

02. Silent Night

03. Do You Hear What I Hear?

04. Little Drummer Boy

05. I Died For You (Winter 2020)

06. Watching Over Me (Winter 2020)

07. Silent Night (Traditional)

