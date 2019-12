Το πρόγραμμα για τη γιορτή / συναυλία / ιεροτελεστία του Metal Hammer, αύριο Σάββατο στο Piraeus 117 Academy. Γιορτή μέσα στις γιορτές 🤘🔥🤘

Doors open 19:00

On Stage GENTIHAA 19:45 με 20:15

On Stage Aetherian 20:30 με 21:00

On Stage Enemy Of Reality Official 21:15 με 22:00

On Stage SepticFlesh 22:30

