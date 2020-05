Σαν σήμερα το 1997 κυκλοφόρησε το “Accident of birth” του Bruce Dickinson!

Είχαν περάσει ήδη 4 χρόνια που ο Bruce Dickinson έχει αποχωρήσει από τους Iron Maiden για να κάνει προσωπική καριέρα.

Με τα άλμπουμ «Balls To Picasso» και «Skunkworks» πάσχισε να βρει ένα προσωπικό στιλ διαφοροποιημένο από τις μέταλ εμμονές της προηγούμενης μπάντας του, δοκιμάζοντας το πρόσφορο τότε πεδίο του grunge.

Ωστόσο, με το «Accident Of Birth» που κυκλοφόρησε σαν σήμερα 14/5 το 1997 επιστρέφει στα παλιά του γνώριμα μουσικά μονοπάτια, βοηθούμενος μάλιστα στη σύνθεση και ερμηνεία από τον κιθαρίστα Adrian Smith, επίσης πρώην μέλος των Maiden.

Με πολλούς από τους IRON MAIDEN fans να μην έχουν χωνέψει ακόμη ότι ο Dickinson και ο Smith είχαν εγκαταλείψει την μπάντα με την οποία τους αγάπησαν και τους ανέδειξαν , το “Accident of birth” ήρθε να αποδείξει - κατά κάποιο τρόπο πως μαζί μπορούν να πετύχουν και χωρίς να βρίσκονται στη σκιά του παρελθόντος τους.

Ο Bruce Dickinson επιστρέφει στο θρόνο του, καθώς μετά την -όχι και τόσο επιτυχημένη προσπάθειά του Skunkworks - 1996, και πλέον με τον Αdrian Smith στο πλεύρό του και τον Roy Z στην παραγωγή, δημιούυργούν ένα αριστούργημα το οποίο κλείνει σήμερα 23 χρόνια ύπαρξης!

Η σόλο καριέρα του Bruce σε όλες τις πτυχές της, από τις πιο hard rock στο “Tattooed Millionaire” μέχρι τις πιο progressive στο “Balls to Picasso”, και από τις πιο εναλλακτικές του “Skunkworks” μέχρι το αγνό heavy metal του “Accident of Birth” και τα πιο επικά και power που ακολούθησαν με το “Chemical Wedding” και “Tyranny of Souls”, απέδειξαν πως ο Bruce μπορεί να σταθεί σε οποιοδήποτε μουσικό - και όχι μόνο - μονοπάτι με τεράστια ευκολία.

Το Accident of Birth, το 2005 χαρακτηρίστηκε από το περιοδικό Rock Hard ως ένα από τα 500 καλύτερα Rock & Metal Albums όλων των εποχών!

