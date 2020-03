Σαν σήμερα 78 χρόνια πριν, γεννήθηκε ο θρυλικός LOU REED!

Επέτειος γέννησης 78 χρόνων για έναν από τους πιο πολυδιάστατους αστέρες της ροκ, τον Αμερικανό θρύλο Lou Reed. Γεννήθηκε ως Lewis Allan Reed στο Long Island, σε μια εβραϊκή οικογένεια. Έμαθε να παίζει κιθάρα ακούγοντας ραδιόφωνο και ανέπτυξε από παιδί σοβαρό ενδιαφέρον για το rock and roll και τη rhythm και blues μουσική, ενώ όταν φοιτούσε στο γυμνάσιο έπαιξε σε πολλές μπάντες. Την πρώτη του ηχογράφηση την έκανε ως μέλος ενός γκρουπ, που ονομαζόταν The Jades. Το 1956,ο Reed, ο οποίος είναι αμφιφυλόφιλος, έκανε ηλεκτροσπασμοθεραπεία ως έφηβος, που είχε ως στόχο να θεραπεύσει την αμφιφυλοφιλία του. Έγραψε για την εμπειρία του στο τραγούδι του, "Kill Your Sons" το 1974. To 1960, γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο και άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα δημοσιογραφίας, σκηνοθεσίας και δημιουργικής γραφής. Ένα χρόνο μετά, έκανε βραδινή ραδιοφωνική εκπομπή, όπου έπαιζε συνήθως rhythm, blues και jazz.Άλλωστε πολλές απ’ τις τεχνικές του στην κιθάρα, τις εμπνεύστηκε από σαξοφωνίστες της jazz, κυρίως τον Ornette Coleman. Το καλοκαίρι του 1964, αποφοίτησε έχοντας πάρει πτυχίο και μετάκομισε στη Νέα Υόρκη, όπου δούλεψε ως συνθέτης για την Pickwick Records και την την ίδια χρονιά σημείωσε μικρή επιτυχία με το single "The Ostrich” μια παρωδία με λαϊκά τραγούδια της εποχής. Αυτό έδωσε το έναυσμα για να δημιουργήσουν μαζί με τον Ουαλό βιολιστή συνάδελφό του, John Cale, το συγκρότημα The Primitives, το οποίο μετεξελίχθηκε τελικά στους The Velvet Underground. Το ντεμπούτο τους, “The Velvet Underground & Nico”, με την Christa Päffgen (Nico), στα φωνητικά, έφτασε στη θέση 171 των chart και σήμερα θεωρείται ένα πολύ σημαντικό ροκ άλμπουμ, με το Rolling Stone να το κατατάσσει ως το 13ο άλμπουμ με τη μεγαλύτερη επιρροή, όλων των εποχών. Στη συνέχεια, η μπάντα ακολούθησε έναν πιο pop ήχο και μετά από τέσσερις ακόμη κυκλοφορίες διαλύθηκε το 1973, αν και ο Reed, είχε αποχωρήσει από το 1970. Έπιασε δουλειά για ένα χρόνο στη λογιστική εταιρεία του πατέρα του, ως δακτυλογράφος και κέρδιζε 40 δολάρια την εβδομάδα. Ωθούμενος από το πάθος του όμως, τη μουσική, υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο και ηχογράφησε τον πρώτο σόλο δίσκο του στο Λονδίνο, με τους διακεκριμένους μουσικούς Steve Howe και Rick Wakeman, μέλη των Yes. Οι περισσότεροι κριτικοί αγνόησαν τη συγκεκριμένη προσπάθεια και οι πωλήσεις ήταν χαμηλές. Έχοντας γνωριστεί με τον David Bowie, κυκλοφόρησε το “Transformer” το Δεκέμβρη του 1972 σε παραγωγή των Bowie και Mick Ronson και κατάφερε να έχει πρόσβαση σε ένα ευρύτερο μουσικό ακροατήριο. Ο δίσκος περιλάμβανε το δημοφιλέστερο ενδεχομένως τραγούδι του καλλιτέχνη, “Walk on the wild side” αλλά και άλλες επιτυχίες. Η δεκαετία του ’70, τον βρήκε να κυκλοφορεί επτά ακόμη άλμπουμ, άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο επιτυχημένα και να κάνει και πολλές συναυλίες με γνωστά ονόματα, όπως οι: John Cale, Patti Smith και David Byrne. Το 1980 παντρεύτηκε την Βρετανή σχεδιάστρια, Sylvia Morales, η οποία τον ενέπνευσε να γράψει πολλά τραγούδια. Συνεργάστηκε με καινοτόμους κιθαρίστες όπως οι Chuck Hammer και Robert Quine για τρία άλμπουμ του και μέσα απ’ τις συνεργασίες του αυτές, απέκτησε μια έντονη αίσθηση πάνω στους ηχητικούς πειραματισμούς. Το 1985, έπαιξε για φιλανθρωπικό σκοπό στο πρώτο Farm Aid και την επόμενη χρονιά συμμετείχε σε μια περιοδεία της Διεθνούς Αμνηστίας. Αποχαιρέτησε τα 80’s, με το “New York”, άλμπουμ που ήταν καλύτερο σε σχέση με τα τελευταία που είχε κάνει και που προανήγγειλε την εμπορική αναγέννηση του Reed. Η δεκαετία του ’90, χαρακτηρίστηκε από τρία άλμπουμ, πολλές εμφανίσεις, τη σχέση του με τη Laurie Anderson, καθώς και την ενασχόληση του με τη φωτογραφία. Το 2000, σηματοδότησε την επιστροφή του στον ευθύ ροκ ήχο και ακολούθησε η συνεργασία του με τον Robert Wilson. To 2003, είδε το φως ένα φιλόδοξο εγχείρημα του με τίτλο “Raven”, βασισμένο στα μακάβρια κείμενα του Edgar Allan Poe. Οι μουσικές του δραστηριότητες συνεχίστηκαν και το 2011 ένωσε τις δυνάμεις του με τους Metallica για το άλμπουμ “Lulu”. Απεβίωσε στις 27 Οκτωβρίου 2013 μετά από κύρωση του ήπατος, ενώ είχε υποβληθεί και σε μεταμόσχευση ήπατος τον Μάιο του ίδιου έτους.

Pin 0 Shares

Comments