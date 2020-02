Σαν σήμερα 88 χρόνια πριν, γεννήθηκε ο θρυλικός JOHNNY CASH!

88 χρόνια συμπληρώνονται από τη γέννηση του Johnny Cash, Αμερικανού τραγουδιστή, συνθέτη, ηθοποιού και συγγραφέα, που θεωρείται ένα από τους επιδραστικότερους μουσικούς του 20ου αιώνα. Γόνος φτωχής οικογένειας που ασχολούνταν με την καλλιέργεια βαμβακιού, πέρασε και ο ίδιος το μεγαλύτερο μέρος της εφηβείας του δουλεύοντας στους αγρούς. Μοναδική τους απόδραση ήταν η μουσική και ο νεαρός Cash, εκτίθονταν σε πολλά folk τραγούδια και μπαλάντες από τότε. Από μικρή ηλικία, έχοντας καταπιαστεί με την κιθάρα από τα 12 χρόνια του, έδειξε έντονη αγάπη για τη μουσική, που εξελίχθηκε με τον καιρό. Η μητέρα του, βλέποντας το ταλέντο του γιου της στο τραγούδι, μπόρεσε να μαζέψει λίγα χρήματα και να του προσφέρει κάποια μαθήματα. Έφηβος ακόμη, μετά από τρία μαθήματα, ο δάσκαλός του, εντυπωσιάστηκε τόσο από το μοναδικό του στυλ που του είπε να σταματήσει τα μαθήματα και ποτέ να μην αποκλίνει από τη φυσική του φωνή. Η αγροτική ζωή καθώς και η θρησκεία, είναι δυο πράγματα που ποτέ δεν έμειναν έξω απ’ την καριέρα του. Το 1950, αποφοίτησε απ’ το σχολείο και έφυγε απ’ το Arkansas όπου μεγάλωσε, για να πάει στο Michigan, όπου δούλεψε σε εργοστάσιο αυτοκινήτων. Ένα μήνα αργότερα εντάχθηκε στις Αμερικανικές Αεροπορικές Δυνάμεις. Ως στρατιώτης, έκανε τη βασική του εκπαίδευση στο Texas, όπου γνώρισε τη γυναίκα του, με την οποία παντρεύτηκε και απέκτησε τέσσερις κόρες. Τον καιρό που υπηρετούσε στην Γερμανία, έστρεψε περισσότερο την προσοχή του στη μουσική. Με κάποιους φίλους του από την Αεροπορία, σχημάτισε τους Landsberg Barbarians, δράττοντας την ευκαιρία να παίξει live, να μάθει περισσότερα πράγματα πάνω στην κιθάρα, ενώ ξεκίνησε να γράφει και τραγούδια. Μετά την απόλυσή του, το 1954, εγκαταστάθηκε στο Memphis του Tennessee και ξεκίνησε να παίζει με δύο ακόμη μουσικούς όντας ο frontman του γκρουπ που έγινε γνωστό ως Johnny Cash and the Tennessee Two. Ο ήχος τους ήταν μια μίξη blues και country, από την οποία επινοήθηκε το “rockabilly”. Προκειμένου να κλείσουν συμφωνία με δισκογραφική, ο Cash και η μπάντα του, ηχογράφησαν ένα δικό τους τραγούδι. Ακολούθησε και ένα δεύτερο, που μπήκε στην 14η θέση του Billboard chart. Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε το 1956, όταν ο Cash έγραψε και κυκλοφόρησε το κομμάτι “I walk the line”, που πούλησε 2 εκατομμύρια αντίγραφα. Έτσι ο μουσικός, συνεργάστηκε με μια ομάδα καλλιτεχνών που ανήκαν στην ελίτ του χώρου και περιλάμβανε τους Elvis Presley, Carl Perkins και Jerry Lee Lewis και έγιναν γνωστοί ως The Million Dollar Quartet. Το 1975, κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του. Από τις αρχές του 1960, έχοντας ένα βαρύ πρόγραμμα περιοδειών, που τον ήθελε στο δρόμο 300 μέρες το χρόνο και υπό την πίεση που αντιμετώπιζε, εμφανίστηκαν σημαντικά προβλήματα στην προσωπική του ζωή. Έχοντας βρει καταφύγιο στα ναρκωτικά και το αλκοόλ και απουσιάζοντας διαρκώς απ’ το σπίτι του, η γυναίκα του κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, το 1966. Οι εξαρτήσεις του συνεχίστηκαν σε βαθμό, που κόντεψαν να του στοιχίσουν τη ζωή του. Η κατάσταση άλλαξε, το 1967, όταν γνώρισε την τραγουδίστρια June Carter, που ανήκε στη μουσική οικογένεια της country. Οι δυο τους παντρεύτηκαν έναν χρόνο αργότερα και εκείνη τον βοήθησε να μείνει καθαρός για την υπόλοιπη ζωή του. Έτσι ο Cash έδιωξε απ’ τη ζωή του τα ναρκωτικά και έγινε ένας ευσεβής χριστιανός φονταμενταλιστής, επιστρέφοντας δυναμικά στην καριέρα του. Το 1969, ξεκίνησε την τηλεοπτική εκπομπή “The Johnny Cash Show” , που φιλοξενούσε διάφορους μουσικούς και την επόμενη χρονιά, απέκτησε τον πρώτο και μοναδικό του γιο. Τη δεκαετία του ’70, σημείωσε μεγάλη επιτυχία με τις κυκλοφορίες του, ενώ το 1972, έκανε την πρώτη του αναγνωρισμένη εμφάνιση στην ταινία “A Gunfight”. Επίσης έγραψε τη μουσική για κάποιες ταινίες και το 1975, κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του “Man in black”, που έγινε bestseller. Τη δεκαετία του ’80, και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’90, συνέχισε να είναι μουσικά ενεργός, κάνοντας συνεργασίες με καταξιωμένους μουσικούς που οδήγησαν στην κυκλοφορία άλμπουμ και περιοδειών. Παράλληλα κλήθηκε να αντιμετωπίσει προβλήματα που εμφανίστηκαν στην υγεία του, από τις χρόνιες εξαρτήσεις του παρελθόντος. Από το 1990 και μετά κυκλοφόρησε προσωπικές δουλειές , ενώ συγκεκριμένα το “American Recordings” του 1994, απέφερε στον τραγουδιστή και βραβείο Grammy. To 2002, βγήκε το άλμπουμ του “American IV: The Man Comes Around”, η υγεία του όμως χειροτέρευε και οι δημόσιες εμφανίσεις του σπάνιζαν. Έχασε τη γυναίκα του το Μάιο του 2003, αλλά συνέχισε να δουλεύει πάνω στη μουσική. Ξεκίνησε να ηχογραφεί νέο άλμπουμ και ακριβώς μία εβδομάδα πριν το θάνατό του, από επιπλοκές που συνδέονται με το διαβήτη, ολοκλήρωσε το τελευταίο κομμάτι. Ο θάνατός του, ήρθε στις 12 Σεπτεμβρίου του 2003, σε ηλικία 71 ετών.

