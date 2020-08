Σε ευρωπαϊκή περιοδεία οι NIGHTFALL μαζί με Draconian το 2021!

Οι Έλληνες metal masters NIGHTFALL, μετά την υπογραφή συμβολαίου με τη Season Of Mist , μετά από ένα μεγάλο διάστημα απουσίας από τα μουσικά δρώμενα είναι έτοιμοι για την μεγάλη επιστροφή.

Νωρίτερα μες στη μέρα ανακοίνωσαν τις ημερομηνίες της ευρωπαϊκής τους περιοδείας μαζί με τους Draconian για τον Μάρτιο του 2021, ενώ την ίδια χρονιά αναμένεται και η κυκλοφορία του νέου τους album! Έχουν περάσει επτά χρόνια από την τελευταία φορά που η μπάντα έχει να βγάλει υλικό (Cassiopeia,2013) και γενικά να κάνει εμφανίσεις.

O Ευθύμης Καραδήμας, επικεφαλής της μπάντας δήλωσε: "Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που βγαίνουμε πάλι σε περιοδεία! Είναι σπουδαία νέα! Η συνεργασία μας με τους Draconian είναι υπέροχη! Θα παίξουμε ζωντανά τραγούδια από το Athenian Echoes και άλλα albums της εποχής αυτής!"

Στο πλευρό του ιδρυτή και ιθύνοντα νου Ευθύμη Καραδήμα, ο οποίος αναλαμβάνει το μπάσο και τα φωνητικά θα βρίσκονται ο Μιχάλης Γαλιάτσος (επέστρεψε μετά από 20 χρόνια) και ο Κώστας Κυριακόπουλος στις κιθάρες και ο Φώτης Μπενάρντο (πρώην Septic Flesh & Six4Nine) στα τύμπανα.

Δείτε τις ημερομηνίες παρακάτω:

NIGHTFALL

+Draconian

11 Mar 21 Warsaw (PL) Hydrozagadka

12 Mar 21 Gdansk (PL) Drizzly Grizzly

13 Mar 21 Berlin (DE) Nuke

14 Mar 21 Leipzig (DE) Hellraiser

15 Mar 21 Prague (CZ) Black Pes

16 Mar 21 Regensburg (DE) Eventhall Airport

17 Mar 21 Mannheim (DE) MS Connexion Complex

18 Mar 21 Dortmund (DE) Junkyard

19 Mar 21 Hamburg (DE) Kronensaal

20 Mar 21 Enschede (NL) Metropool

21 Mar 21 Rotterdam (NL) Baroeg

22 Mar 21 Antwerpen (BE) Zappa

23 Mar 21 Rennes (FR) Ubu

24 Mar 21 Paris (FR) Petit Bain

25 Mar 21 Wetzikon (CH) Hall of Fame

26 Mar 21 Paderno (IT) Slaughter Club

27 Mar 21 San Donà di Piave (IT) Revolver

28 Mar 21 Vienna (AT) Viper Room



Line-up:

Efthimis Karadimas: Bass, vocals

Mike Galiatsos: Guitar

Kostas Kyriakopoulos: Guitar

Fotis Benardo: Drum Efthimis Karadimas: Bass, vocalsMike Galiatsos: GuitarKostas Kyriakopoulos: GuitarFotis Benardo: Drum www.instagram.com/ nightfallband

www.facebook.com/ nightfallbandofficial

Pin 81 Shares

Comments