26 χρόνια από την κυκλοφορία του “In the Nightside Eclipse” των EMPEROR!

21 Φεβρουαρίου του 1994 και στα ράφια των δισκοπωλείων ανεβαίνει η πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά των Emperor, με τίτλο In the Νightside Εclipse. Με άλλα λόγια έρχεται η στιγμή, που η ως τότε, απλώς ωμή και λυσσαλέα black metal, συναντά την ατμόσφαιρα αποκτώντας μια βαθύτερη ουσία και αλλάζοντας τα δεδομένα για το είδος, όπως το γνωρίζαμε μέχρι τότε. Οι Νορβηγοί, έχουν την έμπνευση και την ιδέα, να κρατήσουν ατόφια τη black metal βάση του ήχου τους, εμπλουτίζοντας την όμως με συμφωνικά και progressive στοιχεία. Στις ωμές κιθάρες, τα σύνθετα riff, τα εκρηκτικά τύμπανα και τα πιο επιθετικά, ακραία και βάναυσα φωνητικά που έχουν βγει ποτέ από το λαρύγγι του Ihsahn, η μπάντα προσθέτει επιβλητικά πλήκτρα και αρκετά μελωδικά διαλείμματα στα κομμάτια. Σε συνδυασμό με τους πιο ποιητικούς, επνευσμένους από την παγαναστική θεματολογία στίχους και την απόκοσμη αίσθηση των κομματιών, οι Emperor, μας μεταφέρουν σε ένα μουσικό ταξίδι στα πιο ψυχρά, ζοφερά και σκοτεινά τοπία της χώρας τους. Η ακατέργαστη παραγωγή, συνάδει με την επικρατούσα τάση της εποχής της δεκαετίας του ’90, για την οποία πάντως το άλμπουμ, κατατάσσεται ως ένα από σηματικότερα στο metal γενικώς. Είναι πραγματικά ανεκτίμητη η αξία του, αν σκεφτεί κανείς πως ενέπνευσε ένα ολόκληρο κύμα από τεχνικές black metal μπάντες, όπως οι Dimmu Borgir και Cradle of Filth, που κυριάρχησαν στον ακραίο χώρο από την αρχή της νέας χιλιετίας και πως έθεσε το υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίχτηκαν ανάλογες μπάντες ώστε να πειραματιστούν με τον συγκεκριμένο τύπο μουσικής. Λίγες δουλειές κατάφεραν να ασκήσουν τόσο μεγάλη επιρροή τα τελευταία χρόνια και ακόμα λιγότερες, ώθησαν αρκετούς στο να προσπαθήσουν να τις αντιγράψουν, με ανεπιτυχή τρόπο όμως, ως επί το πλείστον. Το “In the nightside eclipse”, σηματοδοτεί την εποχή, που οι Emperor, 26 χρόνια πριν βοηθούν στον επαναπροσδιορισμό του black metal και αυτομάτως ανακηρύσσονται στην πρώτη συμφωνική black metal μπάντα στην ιστορία της μουσικής.

