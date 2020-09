5 χρόνια από την κυκλοφορία του “The Book of Souls” των IRON MAIDEN!

To τελευταίο άλμπουμ των Iron Maiden "The Book Of Souls" έκλεισε κιόλας 5 χρόνια κυκλοφορίας. Αμέσως μόλις κυκλοφόρησε έφτασε στην κορυφή των charts και απέσπασε πολύ καλές κριτικές, ενώ ακολούθησε και μια τεράστια και άκρως επιτυχημένη παγκόσμια περιοδεία!

Pin 178 Shares

Comments