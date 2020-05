Alex Seretis (ONE STEP FROM THE EDGE) στο Rock Overdose:”Σε ότι αφορά στη μουσική μας ο όρος modern metal ίσως μας ταιριάζει περισσότερο”

Το Rock Overdose και ο Παύλος Γιαννακόπουλος είχαν μια ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον Alex Seretis, ταγουδιστή των Γιαννιωτών modern metallers ONE STEP FROM THE EDGE, ο οποίος είπε πολλά και ενδιαφέροντα για τη μπάντα του αλλά και για το νέο τους album “ The Deafening Silence”.

Rock Overdose: Γεια σου Alex. Καλωσόρισες στο Rock Overdose.

Alex Seretis: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για την ευκαιρία που μας δίνεις!

Rock Overdose: Πες μου λίγα λόγια για τη μπάντα σου One Step from the Edge. Πότε δημιουργήθηκε και ποια είναι η ιστορία πίσω από όλο αυτό;

Alex Seretis: Οι “One step from the Edge” δημιουργήθηκαν στα Ιωάννινα στα τέλη του 2016. Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί μια μπάντα η οποία θα παίζει μοντέρνο up tempo metal που να συνδυάζει χωρίς περιορισμούς στοιχεία από διαφορετικές διαστάσεις της metal και rock μουσικής.

Photo:gsfikas@yahoo.com

Rock Overdose: Μπορείς να μας συστήσεις τα μέλη σας;

Alex Seretis: Το Line up μας αποτελείται από 6 μέλη. Φωνητικά, καθαρά και brutal κάνω εγώ, στις κιθάρες είναι ο Βασίλης Παππάς και ο Μιχάλης Μαμακής, στο μπάσο ο Κώστας Πουργιάζης, στα τύμπανα ο Νίκος Στάκας και στα πλήκτρα η Μαρία Μοσχέτα. Θα ήθελα να προσθέσω ότι τα παιδιά είναι εξαιρετικοί μουσικοί, μερικοί με πολλά χρόνια εμπειρία στη μουσική σκηνή, ενώ κάποιοι έχουν και πτυχία και διδάσκουν σε ωδεία των Ιωαννίνων.

Rock Overdose: Ποιος είναι ο ‘νονός’ του ονόματός σας, και γιατί διαλέξατε αυτό το όνομα και όχι κάποιο άλλο;

Alex Seretis: Το όνομα “One step from the Edge” είναι εμπνευσμένο από την «εικόνα» ενός ανθρώπου που ακροβατεί ανάμεσα στο «είναι» και το «μη είναι», ανάμεσα στην ύπαρξη και την ανυπαρξία, στη ζωή και τον θάνατο, τη γη και το κενό. Γενικότερα, όμως, συμβολίζει κάθε κρίσιμη στιγμή, κάθε σημαντική απόφαση, που καθορίζει την πορεία του. Η αλήθεια είναι πως αυτή η εικόνα ήρθε στο μυαλό μου, όταν φτιάξαμε τη μπάντα και ψάχναμε για όνομα...Το πρότεινα στα παιδιά, μας άρεσε και το κρατήσαμε! Επίσης, μετά προέκυψε και το ομότιτλο κομμάτι που βρίσκεται στο πρώτο άλμπουμ και είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα και μελωδικά τραγούδια μας!

Rock Overdose: Τι είδος μουσικής θα έλεγες πως παίζετε;

Alex Seretis: Η αλήθεια είναι πως δεν μας αρέσουν οι ταμπέλες. Επειδή όλοι επιμένουν να ζητούν όμως κάτι τέτοιο μάλλον ο όρος modern metal ίσως μας ταιριάζει περισσότερο. Μετά και το δεύτερο album που μόλις κυκλοφορήσαμε όλο και περισσότεροι μας χαρακτηρίζουν progressive metalcore.

Σίγουρα είμαστε aggressive, έχουμε groove στη μουσική μας όπως και το core, υπάρχουν αρκετά screams στα κομμάτια μας, αλλά από την άλλη είμαστε και πολύ μελωδικοί. Επίσης οι ταχύτητες ποικίλλουν από γρήγορες μέχρι αργές. Έχουμε κομμάτια με thrash και death περάσματα και κάποια περιλαμβάνουν και έντονα ατμοσφαιρικά στοιχεία. Τέλος, η μουσική μας είναι up tempo, αρκετά τεχνική χωρίς όμως να γίνεται κουραστική!

Rock Overdose: Μίλησε μας για τη διαδικασία σύνθεσης των τραγουδιών σας. Είναι αποτέλεσμα ενός ή υπάρχει συνεισφορά από όλους;

Alex Seretis: Τα κομμάτια μας δεν είναι αποτέλεσμα τζαμαρίσματος στο στούντιο. Τουλάχιστον όχι η κεντρική ιδέα. Η μουσική που παίζουμε είναι αρκετά τεχνική και επειδή είμαστε αρκετά απαιτητικοί για την ποιότητα των ιδεών που θα μπουν σε κάθε κομμάτι δεν πιστεύουμε ότι αυτό είναι εύκολο να γίνει αυθόρμητα με ολόκληρα κομμάτια μέσα στην πρόβα. Έτσι, την κεντρική ιδέα, το "όραμα" και την ατμόσφαιρα για ένα κομμάτι το έχει αυτός που θα χτίσει το κομμάτι στην αρχική του μορφή. Συνήθως το άτομο αυτό κάνει την προεργασία πάνω στη σύνθεση και μετά το στέλνει σε όλα τα υπόλοιπα μέλη.

Στη συνέχεια κάθε μέλος μελετά το κομμάτι, προσπαθεί να μπει στην ατμόσφαιρά του και κάνει όλες τις απαραίτητες αλλαγές στα μέρη του, ώστε να προκύψει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μετά δουλεύουμε το κομμάτι στο στούντιο, για να δούμε πώς βγαίνει. Εκεί κάνουμε όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις, ώστε να το φέρουμε στην καλύτερη δυνατή μορφή του. Εννοείται πώς αξιοποιούνται όποιες πινελιές και αυτοσχεδιασμοί προκύψουν στις πρόβες! Έχει τύχει ακόμη και να αλλάξουμε ολόκληρα μέρη ενός κομματιού ή και να απορρίψουμε ένα κομμάτι το οποίο τελικά δεν μας ικανοποίησε στο στούντιο! Άρα η διαδικασία σύνθεσης ξεκινά από έναν και ολοκληρώνεται με τη συμβολή όλων!

Rock Overdose: Ποιος είναι υπεύθυνος για τους στίχους των τραγουδιών σας και με τι θέματα ασχολείστε σε αυτούς τους στίχους;

Alex Seretis: Επειδή εγώ τραγουδάω και συνθέτω τις φωνητικές γραμμές μου είναι πιο εύκολο να γράφω και τους στίχους, ώστε να τους προσαρμόζω όσο καλύτερα γίνεται σε αυτές. Το δεύτερο album μας έχει έντονα κοινωνικούς στίχους. Μπορώ να πω ότι όσο περνούν τα χρόνια οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν τη θεματολογία των κομματιών μας όλο και περισσότερο.

Στο The Deafening Silence υπάρχουν κομμάτια για την οικολογική καταστροφή, όπως το Ashes, κομμάτια για τον ρατσισμό όπως το Monster, για τις κοινωνικές ανισότητες και την πολιτική διαφθορά όπως το Crushing around you, τη βία όπως το 310 ή ακόμη και για ζητήματα πίστης όπως το Believe.

Rock Overdose: Πολύ πρόσφατα κυκλοφορήσατε τη καινούργια σας δισκογραφική δουλειά “The Deafening Silence”. Δώσε μας κάποιες πληροφορίες για αυτήν. Πόσα τραγούδια περιέχει, που έγιναν οι ηχογραφήσεις και ποιος είναι υπεύθυνος για το εξώφυλλο;

Alex Seretis: Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του πρώτου άλμπουμ με τίτλο "Beneath the Surface" ξεκινήσαμε να συνθέτουμε υλικό για το δεύτερο. Η διαδικασία αυτή κράτησε σχεδόν δύο ολόκληρα χρόνια. Οι ηχογραφήσεις γίνονταν σταδιακά και προχωρούσαν παράλληλα με τη συνθετική ολοκλήρωση των πιο καινούριων κομματιών.

Το δεύτερο full length album ηχογραφήθηκε πάλι στα “Suncord Audiolab studios” με τον Αχιλλέα Καλαντζή στα Γιάννενα, από τον οποίο μείναμε πραγματικά απόλυτα ευχαριστημένοι. Το The Deafening Silence περιλαμβάνει 9 νέα κομμάτια και ένα bonus track. Το εξώφυλλο το έφτιαξε ο drummer μας ο Νίκος μαζί με την Αγνή Δασκάλου. Επιλέξαμε ένα πιο λιτό και αφαιρετικό εξώφυλλο αυτή τη φορά, το οποίο θεωρούμε ότι ταιριάζει περισσότερο με τη θεματολογία των κομματιών του album.

Rock Overdose: Κυκλοφορεί μέσω κάποιας εταιρίας ή είναι ανεξάρτητη παραγωγή;

Alex Seretis: Το album είναι ανεξάρτητη παραγωγή. Αφού συζητήσαμε το θέμα με τα παιδιά αποφασίσαμε ότι στη συγκεκριμένη φάση που βρισκόμαστε ως μπάντα και με τις υπάρχουσες συνθήκες είναι καλύτερο να κυκλοφορήσει έτσι, διότι δύσκολα θα βρίσκαμε αυτά που θα θέλαμε σε μια εταιρία. Θέλουμε πρώτα να "μεγαλώσουμε" τη μπάντα, να μας μάθει ο κόσμος και μετά θα επανεξετάσουμε το θέμα "δισκογραφική εταιρία".

Rock Overdose: Πού μπορεί κάποιος να βρει και να αγοράσει τον δίσκο σας;

Alex Seretis: Το album υπάρχει τόσο σε ψηφιακή όσο και σε φυσική μορφή (σε πολύ περιορισμένα αντίτυπα το δεύτερο...). Μπορεί κάποιος να το βρει στη σελίδα της μπάντας στο bandcamp :

https://onestepfromtheedge.bandcamp.com/

ή να επικοινωνήσει με τη μπάντα στη σελίδα μας στο facebook: https://www.facebook.com/osfte/

Έχουμε επιλέξει να δίνουμε το album σε μια συμβολική τιμή (μόνο 5 ευρώ), γιατί στόχος μας στην παρούσα φάση είναι να φτάσει η μουσική μας σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα!

Photo:gsfikas@yahoo.com

Rock Overdose: Έχετε μοιραστεί το σανίδι με κάποια από τα μεγάλα ονόματα της εγχώριας Metal σκηνής. Μπορείς να μας δώσεις κάποιες πληροφορίες;

Alex Seretis: Πραγματικά απολαμβάνουμε τα live! Νιώθουμε πολύ άνετα πάνω στη σκηνή και επειδή προβάρουμε συνεχώς είμαστε δεμένη μπάντα και αυτό αποτυπώνεται στα lives μας. Ήδη έχουμε παίξει ζωντανά με groups όπως οι Septic Flesh, Nightstalker, Suicidal Angels, Full House B. C., Psyanide, Scar of the Sun, Mahakala, Adrenalin, Hidden in the Basement, Bandemonic, ενώ συμμετείχαμε στα Ioannina Metalfest Vol III και Vol IV μαζί με τους Blaze Bayley, Phil Campbell & the Bastard Sons, Maplerun, Memorain, Hekatomb, Beggars, Full House B.C., Behind The Smokescreen.

Rock Overdose: Η μπάντα σας είναι από τα Ιωάννινα. Υπάρχει μουσική σκηνή στα μέρη σας και εάν ‘ναι’ σε τι κατάσταση βρίσκεται;

Alex Seretis: Στα Γιάννενα έχουν τη βάση τους μπάντες με μεγάλη ιστορία όπως οι Varathron και οι Spider Kickers. Αυτήν την περίοδο υπάρχουν και νεότερες μπάντες με πραγματικό ταλέντο και μουσικούς με προσωπικότητα με τους οποίες μας συνδέουν σχέσεις πραγματικής φιλίας. Οι Aenaon, οι Behind the Smokescreen, οι Vic, οι Mojave Sky, οι νεοσύστατοι Cravarc αποτελούν μπάντες διαμάντια για την πόλη αλλά και τη χώρα μας. Από την άλλη πλευρά το κοινό που ακούει αυτή τη μουσική, τη στηρίζει και έρχεται στις συναυλίες είναι συγκεκριμένο και, ιδίως σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που βιώνουμε όλοι, τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα.

Rock Overdose: Εάν σου έλεγα υποθετικά να συνεργαστείτε με έναν καλλιτέχνη ή μια μπάντα, είτε για ένα τραγούδι είτε για μια ζωντανή εμφάνιση ποιος/ποια μπάντα θα ήταν και γιατί;

Alex Seretis: Θα απαντήσω προσωπικά σε αυτήν την ερώτηση, γιατί όλοι στη μπάντα ακούμε τόσο διαφορετικά πράγματα που αποκλείεται να συμφωνούσαμε σε μια μπάντα! Επίσης επειδή ακούω αυτή τη μουσική εδώ και 3 δεκαετίες και έχω λατρέψει όλες τις μεγάλες μπάντες η επιλογή γίνεται ακόμη δυσκολότερη! Θα σου απαντήσω λοιπόν με κριτήριο το ΣΗΜΕΡΑ και τη μουσική που παίζουμε εμείς και όχι με κριτήριο το ποια μπάντα διαχρονικά είναι καλύτερη!

Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα ήταν μοναδικό να παίζαμε ή να συνεργαζόμασταν με τους Architects ή τους Polaris - δύο μπάντες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην κορυφή στο είδος τους - είτε για ένα τραγούδι είτε για μια ζωντανή εμφάνιση!

Rock Overdose: Alex στείλε ένα μήνυμα στους αναγνώστες του Rock Overdose αλλά και σε όποιον διαβάσει αυτή εδώ τη συνέντευξη.

Alex Seretis: Καταρχάς να ευχαριστήσω εσένα και το Rock Overdose για την ευκαιρία που μας δίνετε να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας και για τη στήριξη τόσο σε εμάς όσο και στην ελληνική σκηνή! Θέλουμε να κλείσουμε ζητώντας από τον κόσμο να ακούσει και το δεύτερο album μας, το οποίο πιστεύουμε ότι αποτελεί σημαντική εξέλιξη και πρόοδο για τη μπάντα! Για περισσότερες πληροφορίες και για επικοινωνία με τη μπάντα:

osfteband@gmail.com

https://www.facebook.com/osfte/

https://www.youtube.com/OneStepFromTheEdge

https://onestepfromtheedge.bandcamp.com/

https://www.reverbnation.com/onestepfromtheedge

https://www.instagram.com/osfteband /

Stay meNtal!

Rock Overdose: Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή εδώ τη συνέντευξη.

Alex Seretis: Εμείς ευχαριστούμε!!

Για το Rock Overdose

Συνέντευξη: Παύλος Γιαννακόπουλος

