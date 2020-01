ANVIL: Ακούστε το ΝΕΟ τους τραγούδι ‘Legal At Last’, από τον ομότιτλο επερχόμενο δίσκο τους!

Κυκλοφόρησε το official music video για το τραγούδι "Legal At Last" των Καναδών metal legends ANVIL, από τον ομότιτλο νέο τους δίσκο που κυκλοφορεί από την AFM Records στις 14 Φεβρουαρίου.

Track listing:

01. Legal At Last

02. Nabbed In Nebraska

03. Chemtrails

04. Gasoline

05. I'm Alive

06. Talking To The Wall

07. Glass House

08. Plastic In Paradise

09. Bottom Line

10. Food For The Vulture

11. When All's Been Said And Done

12. No Time

