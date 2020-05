BACKGROUND NOISE SUPPRESSION στο Rock Overdose: “Δεν επιζητούσαμε να απευθυνθούμε σε κάποιο συγκεκριμένο είδος”

Με αφορμή την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ με τίτλο "Dead Memories", οι Background Noise Suppression δίνουν μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στο Rock Overdose και στον Κωνσταντίνο Σωτηρέλη.

Rock Overdose: Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε στο Rock Overdose.

BNS: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση!

Rock Overdose: Σε τι φάση σας πετυχαίνουμε αυτήν την περίοδο;

BNS: Είναι μια δύσκολη περίοδος από όλες τις απόψεις, με όλα αυτά που συμβαίνουν με την πανδημία και τους περιορισμούς στην κυκλοφορία.Ενώ θα έπρεπε να ετοιμαζόμαστε για live εμφανίσεις για την προώθηση του άλμπουμ, αυτό είναι λίγο δύσκολο να επιτευχθεί αυτή τη στιγμή.Ακόμα και οι ζωντανές εμφανίσεις ακυρώνονται παντού και ακόμα και το κοντινό μέλλον είναι "αχαρτογράφητα νερά". Σαν απάντηση στην ερώτηση, λοιπόν, θα λέγαμε ότι κυρίως τηρούμε στάση αναμονής - με σκοπό πάντως αφενός να κάνουμε ζωντανές εμφανίσεις και αφ' ετέρου να δημιουργήσουμε και νέο υλικό, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Rock Overdose: Πρόσφατα κυκλοφορήσατε το δεύτερό σας άλμπουμ με τίτλο “Dead Memories”, μέσω της Alcyone Records.Πείτε μας μερικά λόγια για αυτήν την κυκλοφορία.

BNS: Το Dead Memories είναι το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ μας, μετά το ομώνυμο ντεμπούτο μας στα τέλη του 2013.Περιέχει εννέα κομμάτια, δύο εκ των οποίων υπήρχαν ήδη από την εποχή του πρώτου άλμπουμ σε μια πρωτόλεια μορφή, με τα υπόλοιπα επτά να είναι νεότερα. Οι ηχογραφήσεις του ξεκίνησαν εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά διάφοροι παράγοντες (οι περισσότεροι πέραν της ευχέρειάς μας), δε μας επέτρεψαν να τις ολοκληρώσουμε νωρίτερα και τελικά ολοκληρώθηκαν στα μέσα του 2019 με την κυκλοφορία του album να γίνεται τελικά αρχές του 2020 σε CD από την Alcyone Records.

Rock Overdose: Τι διαφορές έχει αυτός ο δίσκος από τον προκάτοχό του;

BNS: Σε γενικές γραμμές κινείται περίπου στα βήματα που χάραξε το ντεμπούτο άλμπουμ.Στο "Dead Memories" γίνεται πλέον χρήση και πλήκτρων σε κάποια κομμάτια, ενώ στον προκάτοχό του δεν υπήρχαν καθόλου, πράγμα που δημιουργεί και μια επιπλέον κατεύθυνση στον ήχο της μπάντας. Ωστόσο, δεν αλλάζει το βασικό χαρακτήρα του ήχου των Background Noise Suppression, απλώς προσθέτει σε αυτόν.

Rock Overdose: Χαρακτηρίζετε την μουσική σας ως Pop Dirt και απευθύνεστε κυρίως σε οπαδούς του βρετανικού Post Punk. Τι σας έκανε να «ασπαστείτε» αυτό το μουσικό είδος, τι σας κέρδισε;

BNS: Εμπνευστήκαμε το χαρακτηρισμό Pop Dirt στα πρώτα βήματα της μπάντας, κάπου στο 2006, θέλοντας να χαρακτηρίσουμε τον ήχο των Background Noise Suppression λίγο πιο συγκεκριμένα από ένα απλό "alternative-rock/indie/post-punk". Ίσως βέβαια, τελικά, να δημιουργήσαμε περισσότερα ερωτηματικά, αλλά το σκεπτικό ήταν ότι τα κομμάτια ενώ προέρχονται από έναν μη-mainstream, underground χώρο (Dirt), είναι αρκούντως "εμπορικά" (Pop) στο άκουσμα.

Ωστόσο, δε θα λέγαμε ότι απευθυνόμαστε κυρίως σε οπαδούς του βρετανικού Post Punk, μάλλον σε οπαδούς του 80s και 90s Alternative Rock περισσότερο, που σαφώς εμπεριέχει το Post Punk, αλλά και το New Wave και τη Grunge και τη Rock σκηνή της Αυστραλίας μεταξύ άλλων, που είναι οι βασικές μας κοινές επιρροές.

Όπως σε κάθε μπάντα που η μουσική της παράγεται συλλογικά από τα μέλη της, ο ήχος των Background Noise Suppression πήρε τη μορφή που έχει ως η κοινή συνισταμένη των επιρροών και προτιμήσεων του καθένα μας, δεν επιλέχθηκε εκ των προτέρων. Δεν επιζητούσαμε να απευθυνθούμε κάπου συγκεκριμένα, πέρα από τον ίδιο μας τον εαυτό - να παίξουμε κάτι που θα μας ικανοποιεί.

Και βεβαίως η απάντηση στο γιατί έχει ο καθένας μας ασπαστεί αυτό το μουσικό είδος, είναι "περί ορέξεως..", ούτε η επιστήμη δεν ξέρει ακόμα!

Rock Overdose: Ποιες οι μεγαλύτερές σας επιρροές και πόσο εύκολο είναι να «ξεφύγετε» από αυτές και να προσθέσετε την δική σας ταυτότητα στην μουσική σας;

BNS: Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση ξεκινάει με μέρος της απάντησης της προηγούμενης ερώτησης. Οι κοινές μας επιρροές, που μορφοποιούν και τον τελικό χαρακτήρα των Background Noise Suppression, είναι το Post Punk, το New Wave, η Grunge και η χαρακτηριστική σκηνή της Αυστραλίας, η Alternative Rock των 80s και 90s σε γενικές γραμμές.

Ο καθένας μας (της μπάντας αλλά και εκτός αυτής) έχει την άποψή του σχετικά με το αν είναι εύκολο να "ξεφύγει" κανείς των επιρροών του ή ακόμα και αν αυτό είναι θεμιτό ή όχι, κυρίως γιατί δεν ορίζεται επακριβώς η έννοια "ξεφύγει".

Στους Background Noise Suppression έχουμε σαφείς επιρροές και αναφορές σε συγκεκριμένες μπάντες και μουσικά είδη, περισσότερο όμως σαν ένα αμάλγαμα αυτών και όχι αυτούσια, πράγμα που συμβαίνει και στην συντριπτική πλειοψηφία των συγκροτημάτων.

Όπως πάντα, ο κάθε ακροατής αυτόματα κατηγοριοποιεί σε είδος μια μπάντα και σχηματίζει τη δική του άποψη του κατά πόσο αυτή έχει προσθέσει τη δική της ταυτότητα ή όχι.Και, όπως πάντα πάλι, πάντα υπάρχουν και οι δύο απόψεις, όχι μόνο για τους Background Noise Suppression, αλλά για όλες τις μπάντες.Είναι ένα μεγάλο θέμα προς συζήτηση, αλλά η τελική ανάλυση είναι ότι εφόσον υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει αυτό που ακούν εκείνη τη στιγμή, μικρή σημασία έχουν όλα τα άλλα.

Rock Overdose: Στιχουργικά με τι θέματα ασχολείστε;

BNS: Για τα περισσότερα κομμάτια δεν υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα στη στιχουργική των Background Noise Suppression, τουλάχιστον προφανή. Οι στίχοι της μπάντας λειτουργούν κυρίως ως αποσπασματικές νοητικές εικόνες και αλληλουχίες καταστάσεων, πολλές φορές σε σουρεαλιστικό επίπεδο, που επιτρέπουν τον ακροατή να δημιουργήσει τη δική του ερμηνεία για το θέμα του κομματιού.

Πολλές φορές το ζητούμενο και το θέμα των στίχων είναι κάτι αόριστο - ένα συναίσθημα ή μια νοητική κατάσταση - που μπορεί να αποδοθεί καλύτερα όταν δεν υπάρχει προφανές θέμα στο κείμενο και λίγες είναι οι περιπτώσεις που το θέμα είναι λίγο πιο προφανές όπως ο έρωτας ή πράγματα που μας ενοχλούν.

Σε γενικές γραμμές, αφήνουμε στον ακροατή μεγάλη ελευθερία να αποφασίσει το θέμα του κάθε κομματιού, δίνοντας απλά κάποιες κατευθυντήριες με τη μορφή λεκτικών εικόνων και περιγραφών καταστάσεων.

Rock Overdose: Το πρώτο single της μπάντας κυκλοφόρησε το 2005, παρόλα αυτά το ντεμπούτο ήρθε το 2013. Γιατί αργήσατε τόσο πολύ να κυκλοφορήσετε μια ολοκληρωμένη δουλειά;

BNS: Μια διόρθωση, το πρώτο single "Made Out Of Ocean" κυκλοφόρησε το 2007. Ωστόσο το πρώτο album όντως κυκλοφόρησε με 6 χρόνια καθυστέρηση, στα τέλη του 2013, κυρίως λόγω ενός απρόσμενου γεγονότος, κάτι αρκετά πιο πεζό από ένα τετριμμένο "το ετοιμάζαμε τόσο καιρό για να είναι τέλειο!". Η αλήθεια είναι ότι η δισκογραφική που είχε αναλάβει την ηχογράφηση και τη μετέπειτα κυκλοφορία του πρώτου μας άλμπουμ, για διάφορους λόγους καθυστερούσε αρκετά τη διαδικασία ηχογραφήσεων, οι οποίες γίνονταν αποσπασματικά.

Κάποια στιγμή και ενώ είχαν ήδη περάσει κάνα δυο χρόνια έχοντας κάνει λίγα πράγματα από πλευράς ηχογραφήσεων, τελικά αποφάσισε να "παγώσει" επ' αόριστον όλες τις παραγωγές της λόγω κάποιων συμβάντων (με τα οποία δεν είχαμε κάποια σχέση). Έτσι, μέχρι να αναδιοργανωθούμε και να κάνουμε τις ηχογραφήσεις από την αρχή αλλού, φτάσαμε στο 2013 οπότε και τελικά κυκλοφόρησε το ντεμπούτο, ομώνυμο album μας.

Rock Overdose: Πώς σκοπεύετε να προωθήσετε το νέουλικό; Υπάρχουν πλάνα για κυκλοφορίες βίντεο ή και κάποιες προγραμματισμένες συναυλίες;

BNS: Είναι κοινή παραδοχή ότι όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες στην Ελλάδα και παγκοσμίως με την πανδημία και τα μέτρα που παίρνονται, είναι εξαιρετικά δύσκολο επι της παρούσης να κάνει κάποιος εκτενή σχέδια.Η κατάσταση είναι πολύ ρευστή και όλοι είμαστε σε αναμονή για το πώς θα διαμορφωθούν οι νέες συνθήκες, ιδιαίτερα σε σχέση με τις συναυλίες που είναι και το κύριο μέσο από τη μεριά της μπάντας για την προώθηση ενός δίσκου.Ήδη με την κυκλοφορία του πρώτου single του album μέσα στον Ιανουάριο 2020 'Kelly Wants The Wolrd Upside Down', κυκλοφόρησε και το συνοδευτικό του βίντεο στο You Τube.

Πιθανότατα να κυκλοφορήσει και δεύτερο βίντεο για κάποιο κομμάτι του δίσκου αργότερα, αλλά ο χρόνος θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες. Έχει ήδη στηθεί από την αρχή το επίσημο site της μπάντας www.backgroundnoisesuppression.com και εμπλουτίζεται με υλικό, καθώς και τα social media (facebook, twitter κλπ.) Το άλμπουμ υπάρχει για download σε όλα τα music streaming sites (spotify, bandcamp, apple music κ.α.) και η Alcyone Records, η οποία κυκλοφόρησε το album μας, έχει αναλάβει ως promoter και το βασικό έργο της προώθησης του album στα media.

Rock Overdose: Ευχαριστώ πολύ για την συνέντευξη. Ο τελευταίος λόγος ανήκει σε σας.

BNS: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση! Ο τελευταίος λόγος ανήκει στους ακροατές, ελπίζουμε το Dead Memories να σας αρέσει και θα σας δούμε (ελπίζουμε σύντομα) live!

Συνέντευξη: Κωνσταντίνος Σωτηρέλης

