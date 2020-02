BADD KHARMA: Ακούστε το νέο τους single “Still Our Man”, αφιερωμένο στον Mark Reale (RIOT)!

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το lyric video για το κομμάτι της νεοσύστατης μπάντας των BADD KHARMA, με τίτλο"Still Our Man" που περιλαμβάνεται στο επερχόμενο debut album τους “On Fire” , το οποίο κυκλοφορεί στις 13 Μαρτίου!

"Κάθε μουσικός έχει τους ήρωές του, την έμπνευσή του. Κατά την γνώμη μας, οι Riot είναι μια από τις πιο αδικιμένες μπάντες στην ιστορία της μουσικής. Το τραγούδι "Still Our Man" είναι ένα ταξίδι στην μουσική ιστορία των Riot, αφιερωμένο στον κιθαρίστα και ιθίνων νού της μπάντας Mark Reale! You are Still Our Man Mark!", σχολιάζει η μπάντα.

Enjoy!

Video created by John Kaimakamis (theNightwatchers)

BADD KHARMA

Nikos Syrakos (vocals)

Manolis Tsigkos (guitars)

Greg Giarelis (guitars)

Tas Ioannides (bass guitar)

George Joe Papazoglou (drums)

Dimitris Marinis (keyboards)

Get "On Fire" now: https://smarturl.it/baddkharmaonfire

Available on Jewel Case CD, Double Red/Yellow Splatter Vinyl (LTD. 250 copies) & Digital streaming/download format.

FB: www.facebook.com/baddkharma

Instagram: https://www.instagram.com/baddkharma_band/

