BLACK SABBATH: Σαν σήμερα το 2005 εμφανίστηκαν στο Rockwave με την original σύνθεση!

25 Ιουνίου 2005 και οι BLACK SABBATH έρχονται Ελλάδα για μια μοναδική εμφάνιση στο Terra Vibe Park στη Μαλακάσα, στα πλαίσια του RockWave, και μάλιστα με την original σύνθεσή τους (Ozzy Osbourne, Bill Ward, Tony Iommi, Geezer Butler).

Το line up της συγκεκριμένης ημέρας περιλάμαβανε και τους Velvet Revolver, Black Label Society και Wastefall!

Οι στιγμές ήταν ονειρικές! Οι Sabbath επανενωμένοι στη σκηνή του Terra Vibe!

Παρακάτω μπορείτε να δείτε βίντεο από εκείνη την ιστορική εμφάνιση

Το set list της συναυλίας:

Intro: (επιλογή από διάφορα τραγούδια) / N.I.B / After Forever / War Pigs / Dirty Women / Fairies Wear Boots / (Symptom Of The Universe / Sweet Leaf intro) Electric Funeral / Iron Man / Into The Void / Black Sabbath / The Wizard / (Sabbath Bloody Sabbath intro) Paranoid / Encore: (Sleeping Village intro) Children Of The Grave / Outro: Changes

