BONZAI: Το ανερχόμενο heavy rock κουαρτέτο από τη Θεσσαλονίκη, κυκλοφόρησε το debut album του με τίτλο “Seeds To Roots”!

BONZAI: Το ανερχόμενο heavy rock κουαρτέτο από τη Θεσσαλονίκη, κυκλοφορεί ένα δυναμικό ντεμπούτο με τίτλο “Seeds To Roots”, με μπαρουτοκαπνισμένο attitude και stoner αναφορές.

Overview:

Είναι 2015. Οι ελληνικές stoner μπάντες έχουν πάρει πάνω τους τη λεγόμενη αναγέννηση του «ελληνικού αγγλόφωνου rocκ» σε μια κοινωνία που επηρεάζεται αρνητικά από την κρίση. Το εξωτερικό μαθαίνει, μοιράζεται και πορώνεται. Οι πρώτες διεθνείς περιοδείες είναι πραγματικότητα για αυτές τις μπάντες. Και τα labels αναζητούν συνέχεια το next big thing, το οποίο μοιάζει έτοιμο να σκάσει κάθε εβδομάδα. Μέσα σε αυτό το κλίμα ξεκινούν τη μουσική τους πορεία οι Bonzai, μια τετραμελής μπάντα από τη Θεσσαλονίκη. Μία μπάντα που έθεσε από νωρίς ψηλά τον πήχη και αποφάσισε να καβαλήσει το κύμα της ελληνικής stoner πάνω στην πιο κρίσιμη καμπή του.

Η μουσική των Bonzai δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Η τετράδα ξέρει πολύ καλά πώς να στήνει καθαρόαιμες stoner μελωδίες, συνδυάζοντας την ένταση και τη δυναμικότητα με την ψυχεδέλεια και τη «βρωμιά». Οι desert κιθάρες, τα punchy τύμπανα και τα χαρακτηριστικά φωνητικά δεν αφήνουν περιθώρια λάθους: εδώ έχουμε να κάνουμε με μία to the point μπάντα, που δείχνει από την πρώτη ώρα πού πατάει και ποιο είδος υπηρετεί.

Η αφοσίωση και το ταλέντο της σύντομα την έφεραν σε επαφή με σημαντικά ονόματα του

χώρου, όπως οι Nightstalker, ο Brant Bjork (USA), οι Planet of Zeus, οι Sasquatch (USA), οι Kalamata (DE) και οι Halocraft.

Το Φεβρουάριο του 2019 οι Bonzai κυκλοφόρησαν ψηφιακά το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο “Seeds to Roots”.

Προσπερνώντας την ξεκάθαρη αναφορά του τίτλου στο όνομα της μπάντας, ερχόμαστε σε

επαφή με έναν «γεμάτο» δίσκο, έτοιμο να μας χαρίσει ένα πενηντάλεπτο αγνού rock n’ roll.

Οι Bonzai δεν φοβούνται να δείξουν τις επιρροές τους, δεν φοβούνται, όμως, και να τις

συναγωνιστούν στα ίσια από άποψη δημιουργικότητας και έμπνευσης.

Seeds to Roots by Bonzai

Points of Interest

// BONZAI are

Giannis Omp – Vocals/guitar

Dimitris Parisis - Guitar

Matthew Οmp - Bass

Nicko Ridi - Drums

Pin 0 Shares

Comments