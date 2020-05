DEVILDRIVER: Δείτε το official lyric video για το ΝΕΟ τους τραγούδι “Keep Away From Me”!

Οι DEVILDRIVER πρόκειται να κυκλοφορήσουν το νέο τους full-length album, με τίτλο

"Dealing With Demons I", στις 9 Οκτωβρίου 2020, μέσω της Napalm Records.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το official lyric video για το τραγούδι "Keep Away From Me" που περιλαμβάνεται στην επερχόμενη κυκλοφορία.

Dealing With Demons I Tracklist:

1. Keep Away From Me

2. Vengeance Is Clear

3. Nest Of Vipers

4. Iona

5. Wishing

6. You Give Me A Reason To Drink (feat. Simon Blade Fafara)

7. Witches

8. Dealing With Demons

9. The Damned Don't Cry

10. Scars Me Forever

