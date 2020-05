ECHIDNA: Έτοιμο το ΝΕΟ album τους “Escape from Civilization”!

Το ΝΕΟ album των Echidna με τίτλο "Escape from Civilization" έτοιμο να κυκλοφορήσει καθώς το τελικό στάδιο της μίξης γίνεται στα Infinite Loop Music Studio και τον Ιούνιο θα είναι διαθέσιμο για digital download!

The album artwork was done by Stathis Tsemberlidis. Check out his awesome work on Instagram: @decadencecomics / https://www.instagram.com/ decadencecomics/

https:// www.echidna-band.com/

https://echidna.bandcamp.com/

