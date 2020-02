Eyehategod: Οι βασιλιάδες του sludge επιστρέφουν σε δύο εβδομάδες

Eyehategod ζωντανά στην Αθήνα

Special guests: Omega Monolith + Mr.Booze

Τρίτη 10 Μαρτίου 2020

Temple (Ιάκχου 17, Γκάζι)

Όταν μιλάμε για sludge metal, μιλάμε για EYEHATEGOD!

...Και αυτό δεν οφείλεται μόνο στην καταγωγή τους από τη μητέρα του είδους (και του southern metal φυσικά) Νέα

Ορλεάνη, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο έχουν επηρεάσει τη σκηνή (τόσο της χώρας τους, όσο και την πολύ

μεταγενέστερη αντίστοιχη Ευρωπαϊκή), με κάποιες εκ των κορυφαίων μπαντών του είδους (ή μήπως όλες;) να τους

αναφέρουν μέσα στις βασικές επιρροές τους.

Με εμβληματική φιγούρα τον πολυπράγμονα Jimmy Bower (Down, Crowbar, Mystick Krewe of Clearlight, Corrosion

of Conformity και όχι μόνο) και με το όνομά και την ύπαρξή τους να περιβάλλονται διαρκώς από μία

απροσδιόριστη επικινδυνότητα, οι EYEHATEGOD αποτελούν την πεμπτουσία του ήχου που πρεσβεύουν, όντας

ταυτόχρονα καταξιωμένοι στη συνείδηση των οπαδών ως μία από τις πιο αλητήριες μπάντες που θα συναντήσεις

εκεί έξω.

Με 30 πλέον χρόνια ύπαρξης στην πλάτη τους και καταπονεμένοι από τις κακουχίες που χαρακτηρίζουν τον τόπο

τους και συνοδεύουν ανθρώπους του είδους τους, οι EYEHATEGOD δεν πεθαίνουν. Μόνο γίνονται πιο δυνατοί.

Οι απόλυτοι κοινωνοί της ανίερης βρωμιάς και του ισοπεδωτικού βάρους, οι προπάτορες της σαπίλας και

πατριάρχες του sludge metal επιστρέφουν στην Αθήνα, στα πλαίσια της ανοιξιάτικής τους περιοδείας, την Τρίτη

10 Μαρτίου στο Temple της Αθήνας, για να κατεδαφίσουν, να διαλύσουν και να πολτοποιήσουν ότι βρεθεί στον

διάβα τους και να βάλουν ένα ακόμη λιθαράκι στο οικοδόμημα που κάποια χρόνια μετά θα αποτελέσει μία

σπουδαία κληρονομία για τον ακραίο ήχο.

