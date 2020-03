EYEHATEGOD – 32 χρόνια εναντίον όλων

Ή αλλιώς τέσσερα points για τους αθάνατους τιτάνες από τη Νέα Ορλεάνη.

Στους Eyehategod δεν αρέσει ο όρος sludge

"Για μένα, είμαστε απλώς μια rock 'n' roll, blues μπάντα. Ποτέ δεν αποκαλούσαμε τους εαυτούς μας sludge. Αυτό εφευρέθηκε από τους δημοσιογράφους. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε ένα ύφος μουσικής, αναμιγνύοντας το hardcore punk με το αργό, Sabbath-ικό στυλ, σαν οι Black Flag να συναντούν τους Black Sabbath. Αυτά είναι δύο από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα, οπότε έβγαζε νόημα για εμάς" έχει δηλώσει ο frontman του σχήματος Mike IX Williams. Το έθεσε πιο συνοπτικά στα liner notes της βινυλιακής επανέκδοσης του “Take As Needed For Pain”: "Total hardcore and total doom".

Έχουν απορρίψει τον αέναο κύκλο “περιοδεία-άλμπουμ-περιοδεία”

“Κάποιες μπάντες, περιοδεύουν, εν συνεχεία κυκλοφορούν δίσκο. Και μετά ξαναβγαίνουν σε περιοδεία. Το αποτέλεσμα δε θα έχει ποιότητα όταν λειτουργείς έτσι. Είναι καλύτερα να περιμένεις μέχρι να είσαι ικανοποιημένος με τα τραγούδια. Μερικοί μπορεί να μας αποκαλέσουν τεμπέληδες ή μη παραγωγικούς. Όλο τον καιρό που περιοδεύαμε, βγάζαμε επτάιντα και splits και διάφορα πράγματα, έτσι παραμέναμε ενεργοί, απλά δεν είχαμε full length” και πάλι δια στόματος Mike IX.

Ό,τι δε σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό

Τον Αύγουστο του 2013, το συγκρότημα δέχθηκε ισχυρότατο πλήγμα από τη μοίρα. Ο drummer και ιδρυτικό μέλος Joey LaCaze πέθανε απροσδόκητα, λίγες μέρες μετά από μια ευρωπαϊκή περιοδεία. Ήταν μόλις 42 ετών. Τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη αποφάσισαν να επιμείνουν, παρά τον πόνο ψυχής τους. Δύο μήνες αργότερα, άρχισαν να περιοδεύουν με το σημερινό drummer Aaron Hill. Τον Μάιο του 2014, οι Eyehategod κυκλοφόρησαν το ομώνυμο τους άλμπουμ, το πρώτο σε 14 χρόνια. Μετά την τραγωδία, ήταν που επέστρεψαν για τα καλά.

Στα μέσα του 2016 και μετά από δεκαετίες καταχρήσεων, ο τραγουδιστής Mike IX Williams είχε καταστρέψει το συκώτι του. Η υγεία του πήρε μια κρίσιμη στροφή και κανείς δεν ήξερε τι θα απογίνει. Με την ευλογία του, η μπάντα συνέχισε να περιοδεύει εν τη απουσία του. Αρχικά στρατολόγησαν τον Randy Blythe των Lamb Of God και στη συνέχεια τον Phil Anselmo των Pantera και Down. Παρόλα αυτά, οι Eyehategod δεν ένιωσαν ποτέ άνετα με την ιδέα να παίζουν με οποιονδήποτε εκτός του Williams. Κατά δήλωση του Jimmy Bower: "Αν τον χάναμε, δεν νομίζω ότι θα συνεχίζαμε".

Μία εβδομάδα πριν τη μεταμόσχευση ήπατος, το υπόλοιπο σχήμα τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο, ουσιαστικά για να τον αποχαιρετήσει. Βρισκόταν στο τέταρτο στάδιο ανεπάρκειας και στο κατώφλι του θανάτου. Τον Δεκέμβριο του 2016, συνέβη το απροσδόκητο. Ο Williams έλαβε μεταμόσχευση ήπατος και πέτυχε. Μόλις τέσσερις μήνες μετά τη μεταμόσχευση, ο Mike IX βγήκε και πάλι στο δρόμο με τη μπάντα και δεν ξανακοίταξε ποτέ πίσω.

Η σκηνή είναι το δεύτερο σπίτι τους

Πίσω στο 2015 έγραφα τα εξής για την τότε συναυλία τους, τα οποία πάνω-κάτω συμβαίνουν σε μια τυπική εμφάνιση τους:

“Οι τεράστιοι Jimmy Bower και Brian Patton ξερνούν δυσώδη riffs αρειμανίως, με μόνη μεταβλητή την ταχύτητα, τσακίζοντας σβέρκους στα ζόρικα αργά σημεία και σπέρνοντας το χάος στα ξεσηκωτικά “γκαζωμένα”. Η σαρωτική μπασαδούρα του Gary Mader ισοπεδώνει άνετα ολόκληρα μπλοκ πολυκατοικιών, ενώ από κοντά κι ο Aaron Hill αποδεικνύεται για ένα ακόμα live πανάξιος αντικαταστάτης του αθάνατου Joey LaCase.

... το μακελειό συνεχίζεται και η λίστα ξεφτιλίσματος δισκογραφιών δεν έχει τελειωμό. Μία ώρα και πενήντα λεπτά παρέμειναν επί σκηνής, μοιράζοντας απλόχερα σήψη, διαστροφή και παρακμή, με τον πιο ελκυστικό τρόπο, που θα μπορούσε ποτέ κανείς να φανταστεί”.

Υπενθυμίζουμε ότι οι Eyehategod θα εμφανιστούν ζωντανά την Τρίτη 10 Μαρτίου στο Temple στην Αθήνα.

