H “The Battle Of The Metal Gods“ είναι γεγονός

IRON MAIDEN και JUDAS PRIEST ενώνουν τις δυνάμεις τους για μία περιοδεία που θα λάβει χώρα το 2021. Το όνομα αυτής είναι “The Battle Of The Metal Gods“ και θα περιλαμβάνει σαν support τους LAMB OF GOD, TESTAMENT και METAL CHURCH.

Πρόκειται για co-headline περιοδεία που θα πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ, μεταξύ χειμώνα και φθινοπώρου, όπως αποκάλυψε ο Eddie Trunk, δίνοντας έτσι ουσιαστική βάση στις φήμες.

L.A., Nέα Υόρκη, Las Vegas και Καναδάς θα είναι κάποιες από τις πολλές στάσεις της περιοδείας σε αρένες και αμφιθέατρα.

