Iron Maiden: Nέο άλμπουμ εν όψει;

Ο παραγωγός όλων των άλμπουμ των Iron Maiden, Kevin Shirley, μετά την επιστροφή των Dickinson και Smith το 1999, φούντωσε τη φημολογία που επικρατεί για μια νέα δουλειά του συγκροτήματος, γράφοντας στον απολογισμό του για το 2019 ότι πέρασε τρεις μήνες στο Παρίσι δουλεύοντας για ένα άτιτλο -ακόμα- αλλά όχι και τόσο μυστικό project. Μέσα στο '19 μάλιστα, ο Shirley είχε ποστάρει φωτογραφίες από τα Guillaume Tell Studios, όπου οι Iron Maiden είχαν ηχογραφήσει τόσο το "Brave New World" του 2000 αλλά και το "Book of Souls" του 2015.

Όπως αναφέρει και το blabbermouth μάλιστα, επικαλούμενο το ιταλικό site Maiden Concerts, υπάρχουν στοιχεία μέσα από τα social media που δείχνουν ότι όλα τα μέλη του συγκροτήματος βρέθηκαν μαζί με τις συντρόφους τους την ίδια περίοδο στο Παρίσι.

Αναμένουμε περισσότερα με το νέο έτος.

