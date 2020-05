Joe Bonamassa: Έρχεται για κρουαζιέρα στο Αιγαίο το 2021

Ο Joe Bonamassa ανακοίνωσε πως τον Αύγουστο του 2021 θα βρίσκεται στο Αιγαίο για μια κρουαζιέρα γεμάτη μουσική. Μαζί του ο Ian Anderson καθώς και άλλοι μουσικοί. Αθήνα, Μύκονος και Κουσάντασι (Τουρκία) οι στάσεις που θα κάνει η Keeping The Blues Alive At Sea 2021!

5 μέρες γεμάτες ζωντανές εμφανίσεις, 2,100 fans, 3 προορισμοί στο Αιγαίο… Αυτή είναι η ιστορία του Keeping The Blues Alive At Sea φεστιβάλ, που θα πραγματοποιηθεί από τις 21 ως τις 27 Αυγούστου την επόμενη χρονιά.

Η πανδημία του COVID-19 ανάγκασε τον Αμερικανό bluesman να μεταφέρει το event για το 2021, αντί για φέτος που ήταν προγραμματισμένο, δίνοντας τις πληροφορίες του Keeping The Blues Alive.

Η κρουαζιέρα θα ξεκινήσει από την Αθήνα στις 17 Αυγούστου, θα κάνει στάση στην Μύκονο και θα καταλήξει στο Κουσάντασι της Τουρκίας, σε ένα πενθήμερο μουσικό ταξίδι γεμάτο live μουσική, events και δραστηριότητες.

Η κρουαζιέρα θα πραγματοποιηθεί με το υπερπολυτελές Norwegian Pearl, ένα πλοίο που παρέχει όλες τις ανέσεις στους ταξιδιώτες με μπαρ, εστιατόρια, ακόμα και καζίνο.

Αναλυτικά το line up περιλαμβάνει εκτός φυσικά από τον Joe Bonamassa τον Ian Anderson ο οποίος θα παρουσιάσει ζωντανά κομμάτια των Jethro Tull αλλά και τους: Walter Trout, Marc Broussard, Ana Popovic, King King, Jimmy Vivino, Terry Reid, The James Hunter Six, The Suffers, Kris Barras Band, Selwyn Birchwood, The Cold Stares, Daddy Long Legs, Jade Macrae, Elvis Bailey, Ben Levin, Lakota John, Toby Lee και άλλους που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ο Bonamassa και οι καλεσμένοι του υπόσχονται ένα πενθήμερο γεμάτο blues και rock, καθώς και ακουστικά shows, συζητήσεις και πολλά ακόμα happenings.

