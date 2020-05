LED ZEPPELIN: Δείτε την ιστορική τους reunion συναυλία στο O2 Arena το 2007!

Οι Led Zeppelin θα μεταδώσουν μέσω stream στο κανάλι τους στο YouTube, την ιστορική τους συναυλία επανένωσης με τίτλο: "Celebration Day", η οποία έλαβε χώρα στην O2 Arena του Λονδίνου, στις 10 Δεκεμβρίου του 2017.

Στην συναυλία συμμετείχαν τα μέλη των Led Zeppelin - John Paul Jones, Jimmy Page, Robert Plant και ο Jason Bonham. Ενώ επρόκειτο για το tribute concert του συγκροτήματος εις μνήμην του ιδρυτή της Atlantic Records, Ahmet Ertegun.

Η συναυλία θα μείνει διαθέσιμή στην πλατφόρμα για τρεις μέρες, κάνοντας πρεμιέρα το ερχόμενο Σάββατο, 30 Μαΐου.

Ήταν το πρώτο headline show των Led Zeppelin τα τελευταία 27 χρόνια!

Το setlist της βραδιάς:

1. Good Times Bad Times

2. Ramble On

3. Black Dog

4. In My Time Of Dying

5. For Your Life

6. Trampled Under Foot

7. Nobody’s Fault But Mine

8. No Quarter

9. Since I’ve Been Loving You

10. Dazed And Confused

11. Stairway To Heaven

12. The Song Remains The Same

13. Misty Mountain Hop

14. Kashmir

15. Whole Lotta Love

16. Rock And Roll

