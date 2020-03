Παρακάτω μπορείτε να δείτε το cover και το track list του νέου album των Leftover Bullets με τίτλο "Tell mama we 're doing ok" που κυκλοφορεί στις 27 Απριλίου από την Soldout music records. Δημιουργός του artwork είναι η ViktoЯia with a 100% handmade Daza (the heroine of the LB cover art) ενώ το digital editing έγινε από τον Nikos Kitsos.

1. Wasted Silence

2. Confused

3. Free Speech For Sale

4. Trailless Smile

5. Sleazy Vibration

6. Nancy

7. Really Not There

8. It’s Alright

9. Till Next Time

