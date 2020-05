LORDS OF BLACK: Ακούστε τη διασκευή τους στο τραγούδι ‘Rainbow Eyes’ των RAINBOW που μόλις κυκλοφόρησαν, στη μνήμη του RONNIE JAMES DIO.

Πριν από λίγες ώρες οι Ισπανοί metallers LORDS OF BLACK με τραγουδιστή τον Ronnie Romero (νυν τραγουδιστή των RAINBOW) έδωσαν στη δημοσιότητα τη διασκευή τους στο τραγούδι των RAINBOW ‘Rainbow Eyes’, λόγω του ότι σήμερα κλείνουν 10 χρόνια από το θάνατο του 'μεγάλου κοντού' Ronnie James Dio.

Δελτίο Τύπου

«May 16th marks the anniversary of the passing of a legend, Ronnie James Dio. RJD is a huge influence and idol to Ronnie Romero and Tony Hernando of Lords Of Black and this their tribute to him. Please enjoy this cover of Rainbow's 'Rainbow Eyes'».

Comments