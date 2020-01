MORRISSEY: Ακούστε το καινούργιο του τραγούδι ‘Bobby, Don’t You Think They Know?’ σε ένα ντουέτο έκπληξη με τη Thelma Houston.

Μέσα από τον επερχόμενο δίσκο του Morrissey με τίτλο “I am Not A Dog on a Chain” ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου, μπορείτε να ακούσετε το τραγούδι ‘Bobby Don’t You Think They Know?’ παρουσιάζοντάς μας ένα Morrissey τόσο ίδιο αλλά και τόσο διαφορετικό ταυτόχρονα, σε ένα ντουέτο έκπληξη με τη Thelma Houston.

Pin 11 Shares

Comments