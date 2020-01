Παρακάτω μπορείτε να δείτε το official video για το τραγούδι των MY DYING BRIDE με τίτλο "Your Broken Shore" από το επερχόμενο τους album 'The Ghost Of Orion' που κυκλοφορεί στις 6 Μαρτίου 2020, από την Nuclear Blast!

Enjoy!

