Narcosis: Κυκλοφόρησε ο δεύτερος δίσκος τους με τίτλο “Leap of Faith”!

Στο δεύτερο album τους, οι Αθηναίοι alternative heavy rockers εξερευνούν τις Nirvana ρίζες τους, μπολιασμένες με δόσεις Fu Manchu οξύτητας και Queens Of The Stone Age περιπέτειας.

// Overview

Στο δεύτερο album τους, οι Αθηναίοι alternative heavy rockers εξερευνούν τις Nirvana ρίζες τους, μπολιασμένες με δόσεις Fu Manchu οξύτητας και Queens Of The Stone Age περιπέτειας Οι Narcosis είναι ένα alt heavy rock n’ roll συγκρότημα από την Αθήνα. Σχηματίστηκαν το 1998, όμως συστήθηκαν επίσημα στο κοινό για πρώτη φορά το 2015 με το άλμπουμ «Road to Infinity». Μέσα σε αυτό το άλμπουμ μπορεί κανείς να βρεις όλη την μουσική παράδοση που επηρέασε την μπάντα στο ξεκινημα της τη γλυκόπικρη αίσθηση της grunge, την ένταση του desert rock των ‘90s και το grooviness συγκροτημάτων όπως οι Queens of the Stone Age. Όλα αυτά εμπλουτισμένα με επιρροές από τη σύγχρονη alt/heavy rock σκηνή, οι οποίες κάνουν τους Narcosis να ακούγονται διαχρονικοί και επίκαιροι μαζί. Πέντε χρόνια αργότερα, μετά και από επιτυχημένες εμφανίσεις στο πλευρό συγκροτημάτων όπως οι Void Droid, οι Nightstalker και οι Αμερικανοί Barb Wire Dolls, η τετράδα επανέρχεται με το δεύτερο δίσκο της, το Leap of Faith.

Ο δίσκος ηχογραφήθηκε την άνοιξη του 2019 στα MD Recording Studios και συνεχίζει επιτυχημένα τον προσωπικό ήχο που καθιέρωσαν οι Narcosis με τον πρώτο τους δίσκο. Η φωνή του τραγουδιστή Μάριου-Κώστα μοιάζει να εμπνέεται από το γρέζι του Kurt Cobain κρατώντας, όμως, το δικό της χαρακτήρα. Στα μετόπισθεν η κιθάρα και το μπάσο δίνουν το δικό τους groove, ενώ τα ντραμς προσθέτουν τις απαραίτητες δυναμικές. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένας απολαυστικός δίσκος που προσθέτει ένα ακόμα σημαντικό δείγμα στην ήδη «ανεβασμένη» rock n’ roll σκηνή της χώρας μας. Σε αυτές τις πολύ ιδιαίτερες καταστάσεις που βιώνουμε οι Narcosis μάς καλούν να κάνουμε το δικό μας άλμα στη μουσική τους και μας δίνουν έναν ακόμα λόγο για να περιμένουμε την 27η Απριλίου —πέρα από τη λήξη της καραντίνας!

Narcosis - Leap of Faith by Made of Stone Recordings

// Points of Interest

// NARCOSIS are

Μάριος-Κώστας Παππάς: φωνή-κιθάρα Γιάννης Τούσας: μπάσο Ζώης Γυφτόπουλος: Drums Κωνσταντίνος Πυλαρινός: Guitar

 Sophomore album by the Greek alternative heavy rock band

 Recorded/Mixed/Mastered by Nick Mihalodimitrakis

 Recorded at MD Recording Studio, Athens GR

 Produced by Marios Kostas Pappas

 Lyrics by Marios Kostas Pappas, Music by Narcosis

 Art & Direction by Jon Toussas, Graphic No Jutsu

 Guest musicians Manos Spitieris (guitar), Nick Mihalodimitrakis (backing vocals)

Pin 0 Shares

Comments