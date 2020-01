NERGAL (BEHEMOTH): Ακούστε το ΝΕΟ τραγούδι του side project του ME AND THAT MAN!

Το δεύτερο album τους ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν οι "ME AND THAT MAN" , το side project του frontman των BEHEMOTH, Nergal - στις 27 Μαρτίου από την Napalm Records με τίτλο New Man, New Songs, Same Shit, Vol.1..

Για τον νέο δίσκο ο Nergal συνεργάστηκε με πολλούς guestς όπως οι Corey Taylor (SLIPKNOT), Brent Hinds (MASTODON), Matt Heafy (TRIVIUM), Ihsahn (EMPEROR) και Sivert Høyem (MADRUGADA).

"New Man, New Songs, Same Shit, Vol. 1" - Tracklist:

01. Run With The Devil, feat. Jørgen Munkeby (Shining NO)

02. Coming Home, feat. Sivert Høyem (Madrugada)

03. Burning Churches, feat. Mat McNerney (Grave Pleasures)

04. By The River, feat. Ihsahn (Emperor)

05. Męstwo

06. Surrender, feat. Dead Soul

07. Deep Down South, feat. Nicke Anderson (Entombed) / Johanna Sadonis (Lucifer)

08. Man Of The Cross, feat. Jerome Reuter (Rome)

09. You Will Be Mine, feat. Matt Heafy (Trivium)

10. How Come?, feat. Corey Taylor (Slipknot / Stone Sour) / Brent Hinds (Mastodon)

11. Confession, feat. Niklas Kvarforth (Shining SE)

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε το τραγούδι Surrender - feat. Dead Soul and Rob Caggiano.

