NIGHTFALL: “Εκρηκτικό” remake 2020 του “Ishtar” – Προπομπός του νέου 10ου άλμπουμ τους

H ιερή τριάδα του ελληνικού Metal, ROTTING CHRIST, SEPTICFLESH και NIGHTFALL ήταν η πρώτη κίνηση του ακραίου ήχου από την χώρα μας που υπέγραψαν διεθνή συμβόλαια, εισάγοντας στον κόσμο την αναπτυσσόμενη μεσογειακή σκηνή στις αρχές της δεκαετίας του '90.

Οι τελευταίοι λοιπόν, οι NIGHTFALL, έχουν αναζωογονηθεί και με νέα σύνθεση και ένα καλό deal με την Season of Mist ετοιμάζονται για το νέο τους πόνημα, το δέκατο άλμπουμ τους. Ο Ευθύμης Καραδήμας επανενώθηκε με τον αρχικό κιθαρίστα Mike Galiatso, ο οποίος βοήθησε στον καθορισμό του ήχου της μπάντας κατά τα πρώτα χρόνια τους και με την προσθήκη του ντράμερ και παραγωγού Foti Benardo (πρώην SEPTICFLESH) καθώς και του κιθαρίστα Κώστα Κυριακόπουλου (THE SLAYERKING), το συγκρότημα είναι τελικά έτοιμο να αλώσει τα ευρωπαϊκά σαλόνια σε ένα τουρ μέσα στο 2021. Η Season of Mist θα κυκλοφορήσει επίσης τα αρχικά άλμπουμ της μπάντας του '90.

Ήδη σήμερα κυκλοφορεί ένα ολοκαίνουργιο βίντεο επανεκτέλεσης του γνωστού από την δισκάρα (Athenian Echoes) κομματιού «Ishtar (Celebrate Your Beauty)», το οποίο το γράψανε ζωντανά στα Sierra Studio's στην Αθήνα (GR).

Το κομμάτι κυκλοφόρησε αρχικά το 1995 και θα εκδοθεί εκ νέου από το Season of Mist και έτσι 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το "Athenian Echoes" αρνείται να χάσει τη γοητεία του. Πομπώδες, μελωδικό, με gothic δομή αλλά και θανατηφόρα μέρη θα στοιχειώσει τα μεταλικά μας όνειρα την χρονιά που μας έρχεται.

Στο βίντεο, το τεχνικό μέρος έχει αναλάβει ο Χρήστος Μποζίκης, ενώ η μίξη και το μάστερινγκ έγινε (από ποιόν άλλο) τον Φώτη Μπενάρντο στα DevasoundZ studios.

Η σκηνοθεσία από τον Γιάννη Νικολόπουλο.

Το επερχόμενο Τουρ των NIGHTFALL μαζί με τους Draconian

11 Mar 21 Warsaw (PL) Hydrozagadka

12 Mar 21 Gdansk (PL) Drizzly Grizzly

13 Mar 21 Berlin (DE) Nuke

14 Mar 21 Leipzig (DE) Hellraiser

15 Mar 21 Prague (CZ) Black Pes

16 Mar 21 Regensburg (DE) Eventhall Airport

17 Mar 21 Mannheim (DE) MS Connexion Complex

18 Mar 21 Dortmund (DE) Junkyard

19 Mar 21 Hamburg (DE) Kronensaal

20 Mar 21 Enschede (NL) Metropool

21 Mar 21 Rotterdam (NL) Baroeg

22 Mar 21 Antwerpen (BE) Zappa

23 Mar 21 Rennes (FR) Ubu

24 Mar 21 Paris (FR) Petit Bain

25 Mar 21 Wetzikon (CH) Hall of Fame

26 Mar 21 Paderno (IT) Slaughter Club

27 Mar 21 San Donà di Piave (IT) Revolver

28 Mar 21 Vienna (AT) Viper Room

Απολαύστε το!!!

Pin 24 Shares

Comments