NIGHTWISH: Ακούστε το ΝΕΟ τους τραγούδι! (video)

Το πρώτο δείγμα της νέας δουλειάς των Nightwish μετά από 5 χρόνια, μπορείτε να ακούσετε παρακάτω στο βίντεο - υπερπαραγωγή που κυκλοφόρησε για το τραγούδι Noise, που περιλαμβάνεται στο δίσκο“Human. :II: Nature” (Nuclear Blast) ο οποίος θα κυκλοφορήσει στις 10 Απριλίου 2020 και θα είναι διπλός, περιέχοντας 9 τραγούδια στο πρώτο CD κι ένα τεράστιο κομμάτι, χωρισμένο σε 8 μέρη, στο δεύτερο CD!

Tracklisting:

Disc 1:

01. Music

02. Noise

03. Shoemaker

04. Harvest

05. Pan

06. How's The Heart?

07. Procession

08. Tribal

09. Endlessness

Disc 2:

01. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Vista

02. All The Works Of Nature Which Adorn The World - The Blue

03. All The Works Of Nature Which Adorn The World - The Green

04. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Moors

05. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Aurorae

06. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Quiet As The Snow

07. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Anthropocene (incl. "Hurrian Hymn To Nikkal")

08. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Ad Astra

