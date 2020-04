ONCE UPON A DREAM στο Rock Overdose: “Όταν αγαπάς κάτι όπως εμείς την μουσική, ο κόσμος το αναγνωρίζει”

View all posts by: Κωνσταντίνος Σωτηρέλης

Αν και φοιτητής στο 3ο έτος στο τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑπΘ, η μεγάλη μου αγάπη είναι η δημοσιογραφία. Μέσα σε 3 χρόνια έχω καταφέρει να πάρω πάνω από 90 συνεντεύξεις με ονόματα όπως Amon Amarth, Jeff Waters, Σάκης Τόλης, Max Cavalera, Saxon, Schmier, Matt Barlow, Bob Katsionis, Mille Petrozza, Sabaton, Alex Skolnick, Melechesh, Solstafir, Mike Gallo, Anders Bjorler, Cradle of Filth, Tankard, Enforcer, Epica, Γιώργος Κόλλιας, Primordial, Soilwork, The Agonist, dr. Living Dead, Sodom, Brujeria, Ross The Boss, Primal Fear, Asphyx, Accept, Dark Funeral και αρκετούς ακόμη, γνωστούς και μη, μουσικούς. Επίσης, μ’ αρέσει να κάνω κριτικές άλμπουμ, να προωθώ μπάντες που το αξίζουν και να πηγαίνω σε συναυλίες.