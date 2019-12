Ozzy Osbourne: Δείτε το βίντεο του “Under the Graveyard”

Σε μία από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ζωής του, μας μεταφέρει το νέο βίντεο του Ozzy Osbourne. Είναι η εποχή λίγο μετά την απόλυσή του από τους Black Sabbath όταν κλείστηκε για τρεις μήνες σε δωμάτιο ξενοδοχείου, πίνοντας αλκοόλ και κάνοντας χρήση ναρκωτικών.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Jonas Åkerlund που έχει δουλέψει ξανά με τον Ozzy στα βίντεο για τα "Let Me Hear You Scream" και "Gets Me Through".

Όπως έχει παραδεχθεί και ο ίδιος, αυτή που τον έσωσε ήταν η Sharon Osbourne, αλλιώς θα είχε πεθάνει. Όπως θα διαπιστώσετε πάντως και στο βίντεο, κάποια στιγμή η ζωή του madman θα γίνει πολύ ενδιαφέρουσα ταινία.

