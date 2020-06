Pain Of Salvation: Νέος δίσκος και εξώφυλλο

Οι Pain Of Salvation επιστρέφουν με νέο άλμπουμ από το 2017 και το φοβερό "In The Passing Light Of Day".

"Panther" θα λέγεται το νέο δημιούργημα των Σουηδών τιτάνων του progressive metal/ rock και αυτό είναι το εξώφυλλο, ενώ ακολουθούν και τα κομμάτια...

01 Accelerator

02 Unfuture

03 Restless Boy

04 Wait

05 Keen To A Fault

06 Fur

07 Panther

08 Species

09 Icon

10 Panther (Demo)

11 Keen To A Fault (Demo)

12 Fifi Gruffi

13 Unforever

Προπαραγγελίες εδώ https://www.fnac.com/a14866682/Pain-of-Salvation-Panther-CD-album?ectrans=1

