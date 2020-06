Paul McCartney: Το θρυλικό “σκαθάρι” κλείνει σήμερα τα 78 του χρόνια!

Μπορεί μέσα απ’ τους θρυλικούς Beatles να γνώρισε την επιτυχία και την αναγνωρισιμότητα, ακόμα όμως και μετά το πέρας αυτών, όχι απλά διατήρησε τα κεκτημένα, αλλά κατόρθωσε να γίνει και ένας απ’ τους πιο δημοφιλείς σόλο καλλιτέχνες όλων των εποχών τόσο από άποψη πωλήσεων δίσκων όσο και από συμμετοχή του κόσμου στις συναυλίες του. Ο λόγος για τον Paul McCartney, που κλείνει σήμερα τα 78 του χρόνια. Γεννήθηκε στο Λίβερπουλ της Αγγλίας και ανατράφηκε σε μια παραδοσιακή οικογένεια της εργατικής τάξης, με την μητέρα του νοσοκόμα στο επάγγελμα και τον πατέρα του πωλητή βαμβακιού, που έπαιζε και πιάνο σε τοπική jazz μπάντα. Δυστυχώς, όταν εκείνος ήταν 14 ετών, η μητέρα του πέθανε λόγω επιπλοκών, μετά από μαστεκτομή στην οποία υποβλήθηκε. Ο μελλοντικός του συνεργάτης, John Lennon, είχε επίσης μια παρόμοια απώλεια, χάνοντας την μητέρα του σε νεαρή ηλικία, κάτι που σύμφωνα με τον McCartney, ήταν η αρχή ενός στενού δεσμού μεταξύ των δύο μουσικών. Ο πατέρας του ήταν αυτός που τον ενθάρρυνε να δοκιμάσει διάφορα μουσικά όργανα, με το πάθος του Paul για τη μουσική να ξεκινάει από νεαρή ηλικία. Αν και έκανε κάποια μαθήματα , προτιμούσε να μαθαίνει ακούγοντας με το αυτί, διδάσκοντας στον εαυτό του ισπανική κιθάρα, τρομπέτα και πιάνο. Το 1957, στα μέσα της εφηβείας του, συνάντησε τον John Lennon σε κάποιο φεστιβάλ που διοργάνωνε η εκκλησία και στο οποίο έπαιζαν και οι δύο και σύντομα εντάχθηκε στην μπάντα του Lennon, τους Quarrymen. Οι δυο τους έδειξαν αμέσως τις συνθετικές τους ικανότητες και το γκρουπ, που υπέστη αρκετές αλλαγές τόσο στη σύνθεσή του όσο και στο όνομά του, μέχρι το 1960, είχε αποκτήσει την ονομασία Beatles, με επιπλέον μέλη του τους George Harrison, Stuart Sutcliffe και Pete Best. Εγκαταστάθηκαν στο Αμβούργο όπου πέρασαν δύο χρόνια παίζοντας σε διάφορα τοπικά μαγαζιά. Ο Sutcliffe, αποχώρησε γρήγορα, αφήνοντας τον McCartney ν’ αναλάβει τα χρέη μπασίστα. Στο Αμβούργο ηχογράφησαν τα πρώτα τους τραγούδια, πέφτοντας στην αντίληψη του Brian Epstein, που έγινε μάνατζέρ τους. Επέστρεψαν στην πατρίδα τους και άρχισαν να καθιερώνονται στη συνείδηση του κόσμου, γεγονός στο οποίο συνέβαλε και η αντικατάσταση του Best απ’ τον Ringo Starr. Η επίδραση τους στην λαϊκή κουλτούρα της δεκαετίας του ’60, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, όπως και η αντίστοιχη στη rock n roll σκηνή. Σε μια εποχή γεμάτη πολιτικές και κοινωνικές αναταραχές, οι Beatles εξέφραζαν τις ελπίδες των συγχρόνων τους για της ειρήνη, την αγάπη και το rock 'n' roll. Ο ίδιος ο McCartney δε, έγραψε τις περισσότερες επιτυχίες από κάθε άλλο μέλος για το γκρουπ. Το 1970, μετά από 12 στούντιο άλμπουμ και πολλές περιοδείες, οι Beatles διαλύθηκαν προς απογοήτευση των οπαδών τους, ωστόσο ο μουσικός, δεν είχε πρόθεση να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Ήταν ο πρώτος απ’ τα υπόλοιπα μέλη που κυκλοφόρησε σόλο άλμπουμ, την ίδια χρονιά κιόλας και παρά τις ανάμεικτες κριτικές, η ανταπόκριση του κοινού ήταν ζεστή. Αυτό έδωσε θάρρος στον McCartney, που συνέχισε ιδρύοντας τουςWings,συγκρότημα που παρέμεινε δημοφιλές καθ’ όλη τη διάρκεια των 70’s, κερδίζοντας δύο βραβεία Grammy και βγάζοντας πολλά πετυχημένα single. Το 1969, παντρεύτηκε την Linda Easman, μια Αμερικανίδα φωτογράφο, που αποτέλεσε τη μούσα του, για τα επόμενα 30 χρόνια και με την οποία απέκτησαν τέσσερα παιδιά. Η δεκαετία του ’80, ήταν σαφώς πιο δύσκολη για τον μουσικό, κάτι που φάνηκε από το ξεκίνημα της, το 1980, όταν συνελήφθη για κατοχή μαριχουάνας στην Ιαπωνία, ενώ λίγους μήνες αργότερα, ο μακροχρόνιος φίλος και συνεργάτης του, John Lennon, έπεσε θύμα στυγερής δολοφονίας. Στον απόηχο του θανάτου του μάλιστα, σταμάτησε τις περιοδείες για εννέα χρόνια. Παρ’ όλα αυτά συνέχισε να ηχογραφεί υλικό, κάνοντας συνεργασίες με ονόματα όπως ο Stevie Wonder και ο Michael Jackson. Στα 90’s συνέχισε να κυκλοφορεί προσωπικές δουλειές και συνεργάστηκε επίσης με τους πρώην συνεργάτες του στους Beatles, George Harrison και Ringo Starr για τη σειρά ντοκιμαντέρ “The Beatles Anthology”. Στην προσωπική του ζωή, βίωσε μια σοβαρή απώλεια το 1998, αυτήν της επί 29 χρόνια συζύγου του, η οποία πέθανε μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο. Μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να είναι ενεργός, τόσο δισκογραφικά όσο και από άποψη εμφανίσεων, ενώ πρόσφατα υπέγραψε για να εμφανιστεί ως headliner στο φεστιβάλ “Bonnaroo Music & Arts Festial” του 2013, μια τετραήμερη εκδήλωση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Manchester. Μερικά από τα ονόματα που συμμετέχουν στο φεστιβάλ είναι επίσης οι Tom Petty, Billy Idol, John Oates of Hall & Oates, Jeff Tweedy και Björk. Ο McCartney, παντρεύτηκε για δεύτερη φορά το 2002, την Heather Mills, πρώην μοντέλο και απέκτησαν μια κόρη ένα χρόνο αργότερα, χώρισαν όμως το 2006. Παντρεύτηκε και τρίτη φορά μια επιχειρηματία, την Nancy Shevell, τον Οκτώβρη του 2011, στο Λονδίνο.

