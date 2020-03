PEARL JAM: Ακούστε ΟΛΟΚΛΗΡΟ το νέο τους album “Gigaton” που ΜΟΛΙΣ κυκλοφόρησε! (οfficial visualizer)

Κυκλοφόρησε σήμερα 27/3 το ΝΕΟ album των PEARL JAM με τίτλο "Gigaton"!

Πρόκειται για το 11ο album της μπάντας, που έρχεται να πάρει την σκυτάλη επτά ολόκληρα χρόνια, μετά το Lightning Bolt (2013) και 30 χρόνια μετά το ντεμπούτο τους Ten.

Tracklist:

01. "Who Ever Said"

02. "Superblood Wolfmoon"

03. "Dance of the Clairvoyants"

04. "Quick Escape"

05. "Alright"

06. "Seven O'Clock"

07. "Never Destination"

08. "Take The Long Way"

09. "Buckle Up"

10. "Come Then Goes"

11. "Retrograde"

12. "River Cross"

Παρακάτω μπορείτε να ακούστε ολόκληρο το Gigaton στην playlist του youtube που ακολουθεί.

Pin 21 Shares

Comments