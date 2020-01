PLACEBO: Επιστρέφουν στο Rockwave Festival!

Xlalala presents

ROCKWAVE FESTIVAL 2020

1996 -2020: 25 χρόνια ROCKWAVE FESTIVAL

Σάββατο, 27 Ιουνίου 2020

TerraVibe Park





Οι PLACEBO στο ROCKWAVE FESTIVAL!

Μια βραδιά γεμάτη δύναμη!

Μια συναυλία...φάρμακο κατά της πλήξης!

Placebo (λεξικό: εικονικό φάρμακο), Placebo (μουσικό λεξικό: βρετανικό εναλλακτικό ριζοσπαστικό συγκρότημα που από το 1994 ταράζει τα μουσικά ύδατα παγκοσμίως). Η πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα ήταν στο Rockwave του 1999 στον Άγιο Κοσμά, μία εμφάνιση που έμεινε αξέχαστη σε όσους την έζησαν! Έκτοτε, οι Placebo έχουν προσφέρει κι άλλες αξέχαστες εμφανίσεις στο ένθερμο ελληνικό κοινό επιστρέφοντας τη λατρεία που τους δείχνει σταθερά τα τελευταία είκοσι χρόνια. Έτσι, το συγκρότημα επιστρέφει στο Rockwave 2020 στη γνώριμη σκηνή του TerraVibe Park ως headliner το Σάββατο 27 Ιουνίου, στην πιο καίρια στιγμή της καριέρας τους για να γιορτάσει μαζί μας τα 25 χρόνια Rockwave Festival! Επιλέγοντας την Αθήνα για τις περιορισμένες εμφανίσεις που σχεδιάζουν για το 2020, οι Placebo αποδεικνύουν έμπρακτα την αγάπη και την ευγνωμοσύνη τους στη δική τους ελληνική λεγεώνα των fan!

Οι Placebo είναι μία από τις καθοριστικές alternative ροκ μπάντες των τελευταίων 20 χρόνων με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 12 εκατομμύρια μέχρι σήμερα. Το ομότιτλο πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος έφερε μια ισχυρή αλλαγή στη βρετανική μουσική, επιδρώντας αντιθετικά με την Britpop και εμπνέοντας μια γενιά συγκροτημάτων να τους ακολουθήσει. Οι Placebo κέρδισαν επάξια τη θέση τους στη βρετανική μουσική ιστορία με πέντε κορυφαία "top 10" άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο και μέσα από συνεργασίες με μουσικούς θρύλους όπως οι David Bowie, Robert Smith και Michael Stipe. To συγκρότημα έχει δώσει sold out συναυλίες και έχει εμφανιστεί ως headliner σε κορυφαία φεστιβάλ σε όλη την υφήλιο.

Το 1996, σε μια στιγμή που η βρετανική σκηνή είχε κορεστεί από την Britpop, οι Placebo «έσκασαν» σαν ένα ψυχο-σεξουαλικό («phycho-sexual») freakshow απροσδιόριστης σεξουαλικότητας (και φύλου για τον κοινό παρατηρητή). Μόλις δύο χρόνια μετά την πρώτη τους συναυλία (στο Rock Garden, τον Ιανουάριο του 1995) και 12 μήνες μετά το πρώτο τους single («Bruise Pristine») κυκλοφόρησαν το «Nancy Boy» που έγινε πλατινένιο, δέχτηκε διθυραμβικές κριτικές και σημάδεψε την πορεία της καριέρας τους.

Δύο χρόνια μετά από το ντεμπούτο τους και σε μια εποχή που κυριαρχούσε το «stadium lad rock», οι Placebo ήταν ένας μοναχικός φάρος μιας εθιστικής γοητείας – κάνοντας παρέα με τους Marilyn Manson και Bowie - και με εμφανίσεις στην glam rock ταινία «Velvet Goldmine». Το σκοτεινά σαγηνευτικό δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο «Without You I'm Nothing» πούλησε πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα. Το άλμπουμ περιλάμβανε το Top 5 single «Pure Morning» και το εμβληματικό «Every You Every Me». Η πορεία του δίσκου κορυφώθηκε όταν oι Placebo ερμήνευσαν ζωντανά, παρέα με τον David Bowie, το «20th Century Boy» στα BRIT Awards το 1999.

Το 2000 κυκλοφόρησαν το κορυφαίο electro-punk-pop τρίτο άλμπουμ τους, «Black Market Music» με φανερό το στίγμα των Blondie. Οι αφοσιωμένοι οπαδοί των Placebo σε όλες τις ηπείρους, ως άλλοι λεγεωνάριοι, οδήγησαν τα «Taste In Men», «Slave To The Wage» και το αμφιλεγόμενο «Special K», στο Top 20 του Ηνωμένου Βασιλείου και των διεθνών charts.

Το τέταρτο άλμπουμ των Placebo με τίτλο «Sleeping With Ghosts», που κυκλοφόρησε το 2003, αναδείχθηκε διπλά πλατινένιο στη Γαλλία, πλατινένιο στη Γερμανία και χρυσό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μπήκε στο Top 20 δεκαέξι χωρών με κορυφαίο το πρώτο single «The Bitter End» που σημείωσε τεράστια επιτυχία. Ακολούθησε μια μνημειώδης sold out συναυλία στο Bercy του Παρισιού όπου το συγκρότημα έπαιξε μπροστά σε 18.000 φαν τον Νοέμβριο του 2003. Η συναυλία μαγνητοσκοπήθηκε και κυκλοφόρησε σαν το πρώτο τους live DVD, με τίτλο «Soulmates Never Die (Live in Paris)» και αποτέλεσε το υψηλότερο σε πωλήσεις live rock DVD της Virgin Records για το 2004.

«Meds», το πέμπτο άλμπουμ ακολούθησε το 2006. Πούλησε πάνω από 1,1 εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο και έγινε πλατινένιο σε Γερμανία και Γαλλία και χρυσό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας τους ήρθε εκείνη τη χρονιά, όταν έπαιξαν ως headliners στο Rock Am Ring στη Γερμανία, εδραιώνοντας τη θέση τους σαν πρώτο όνομα στα διεθνή φεστιβάλ. Ένα άλλο ορόσημο στη Γαλλία ήταν, οι δύο sold out εμφανίσεις, αυτή τη φορά, στο Bercy του Παρισιού, μπροστά σε περισσότερους από 36.000 θεατές.

Το έκτο στούντιο άλμπουμ «Battle For The Sun» των Placebo με παραγωγό τον Dave Bottrill, κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2009. Το άλμπουμ ήταν ένα εντυπωσιακό, ζωντανό, δυναμικό και ριζοσπαστικό έργο που σηματοδότησε μια νέα εποχή για το συγκρότημα. Παρέμεινε για 2 εβδομάδες στην πρώτη θέση (No.1) του European Billboard Chart, ενώ βρέθηκαν στο νούμερο 1 στα charts 10 χωρών και στο Top 5 στα charts σε άλλες 20 χώρες. Στα MTV European Music Awards του 2009 κέρδισαν το Best Alternative Award, εδραιώνοντας τη θέση τους ως μία από τις κορυφαίες live rock μπάντες παγκοσμίως.

Το «Loud Like Love», που κυκλοφόρησε το 2013, ήταν το έβδομο στούντιο άλμπουμ τους με παραγωγό τον Adam Noble και βρήκε τη μπάντα να περιοδεύει σε όλο τον κόσμο, παίζοντας σε πάνω από 1 εκατομμύριο θεατές σε Αυστραλία, Λατινική Αμερική, Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Ασία συμπεριλαμβανόμενης και μιας δεκαήμερης περιοδείας στη Ρωσία, η οποία κυκλοφόρησε σε ντοκιμαντέρ με τίτλο «Alt Russia», κερδίζοντας 5 βραβεία σε Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Οι Placebo γιόρτασαν την επέτειο των 20 χρόνων τους ως συγκρότημα με την κυκλοφορία του retrospective album τους, «A Place For Us To Dream» στις 7 Οκτωβρίου 2016, καθώς και με την κυκλοφορία του νέου EP με τίτλο «Life's What You Make It» που περιείχε 6 νέα κομμάτια, συμπεριλαμβανομένου του single «Jesus' Son» και της διασκευής του «Life's What You Make It» των Talk Talk.

Λίγο μετά την κυκλοφορία του album, ακολούθησε η επική παγκόσμια περιοδεία τους, με τίτλο «20 Years of Placebo» που συνεχίστηκε και σε όλη τη διάρκεια του 2017.

Σήμερα, το 2020 βρίσκει την μπάντα πίσω στο στούντιο να γράφει νέα μουσική καθώς και να σχεδιάζει επιλεκτικές εμφανίσεις σε φεστιβάλ αυτό το καλοκαίρι.

Μείνετε συντονισμένοι για να μαθαίνετε όλα τα τελευταία νέα της μπάντας μέσω των δικών της social media:

Website: http://www.placeboworld.co.uk

Instagram: https://www.instagram.com/placeboworld/

Facebook: https://www.facebook.com/officialplacebo

Twitter: https://twitter.com/PLACEBOWORLD

Σάββατο 27 Ιουνίου

Placebo

+ more acts to be announced!

1996 -2020: 25 χρόνια ROCKWAVE FESTIVAL

Μία επική επέτειος!

Επίσημες σελίδες του Rockwave Festival

Website: https://www.rockwavefestival.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/rockwavefestival/

Instagram: https://www.instagram.com/rockwavefestival/

Ακολουθήστε το event στο facebook: https://www.facebook.com/events/119602319320109/

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου στις 10.30 το πρωί από τη Hunter Agency και το δίκτυο της Viva.

Τιμές και Σημεία Προπώλησης

Τιμές Εισιτηρίων

Στα ΦΥΣΙΚΑ σημεία

Γενική Είσοδος

1η Φάση προπώλησης: 42 ευρώ

2η Φάση προπώλησης: 45 ευρώ

Golden Standing: 80 ευρώ

VIP (A & B): 80 ευρώ

Με κάθε 3 VIP ή GOLDEN STANDING εισιτήρια παρέχεται 1 δωρεάν Θέση Στάθμευσης/Parking.

Φυσικά σημεία προπώλησης

AΘΗΝΑ

Hunter Agency: Πανεπιστημίου 42 (εντός στοάς), Τηλ.: 210 360 8366

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μusicland: Μητροπόλεως 102, Τηλ.: 2310 26 4880

Stereodisc: Αριστοτέλους 4, Τηλ.: 2310 26 2912

Τιμές ONLINE

Γενική Είσοδος

1η Φάση προπώλησης: 46,20 ευρώ

2η Φάση προπώλησης: 49,50 ευρώ

Golden Standing: 88 ευρώ

VIP (A & B): 88 ευρώ

Με κάθε 3 VIP ή GOLDEN STANDING εισιτήρια παρέχεται 1 δωρεάν Θέση Στάθμευσης/Parking.

Ηλεκτρονική προπώληση

www.hunteragency.gr https://www.hunteragency.gr/?p=17880

www.viva.gr

Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 11876

Σημεία δικτύου viva: Στα Καταστήματα Reload, Καταστήματα Wind, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, στον πολυχώρο Yoleni's (Σόλωνος 9) και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στο χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης).

Pin 170 Shares

Comments