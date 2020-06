Pyramid : Η ψυχεδελική instrumental μπάντα κυκλοφόρησε το debut album της με τίτλο “Mind Maze”!

Pyramid : Η ψυχεδελική instrumental μπάντα από τη Νυρεμβέργη της Γερμανίας κυκλοφορεί το ντεμπούτο της, με μια παλέτα ευρηματικού stoner/krautrock, εμποτισμένο στην ατμόσφαιρα των 70’S.

Η ψυχεδελική instrumental μπάντα από τη Νυρεμβέργη της Γερμανίας

κυκλοφορεί το ντεμπούτο της, με μια παλέτα ευρηματικού stoner/krautrock,

εμποτισμένο στην ατμόσφαιρα των 70’S. Μια μπάντα που έχει βαλθεί να μας θυμίσει ότι υπήρχαν εποχές «που η μουσική μπορούσε να κάνει τη διαφορά», μια εποχή που μπάντες σαν τους Black Sabbath, τους Led Zeppelin, και τους King Crimson βρίσκονταν στο απόγειό τους. Αυτοί είναι οι Pyramid, η instrumental stoner/krautrock μπάντα από τη Νυρεμβέργη.

Όλα ξεκίνησαν πίσω στο 2014, όταν τα ιδρυτικά μέλη της μπάντας (Shane Saban, Julian Klusacek, Michael Kümpflein και Steinmetz-Sascha Dametz) συγκεντρώθηκαν σ’ ένα σπίτι και, όπως συμβαίνει συχνά, σκέφτηκαν ότι θα ‘ταν καλή ιδέα να παίξουν μουσική μαζί. Τα υπόλοιπα κανονίστηκαν σε ένα μπαρ στο κέντρο της Νυρεμβέργης και έτσι οι Pyramid έγιναν πραγματικότητα.

Ένα χρόνο αργότερα, ο Julian, αποφασίζοντας να συνεχίσει στις σπουδές του στο εξωτερικό, έδωσε τη θέση του στον Lukas Schomann. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Την ίδια στιγμή που μοιραζόταν τη σκηνή με αναγνωρισμένα stoner rock σχήματα όπως οι Mr. Bison (ΙΤ) και οι Kalamata (DE), το συγκρότημα κατέληξε στο στούντιο Mach Ma Mecker Recording και ηχογράφησε το ντεμπούτο άλμπουμ του, το “Mind Maze”. Κυκλοφόρησε ψηφιακά το Μάιο του 2019 και βοήθησε στην αναγνώριση των Pyramid ως μίας από τις πιο υποσχόμενες stoner μπάντες της Ευρώπης.

Το άλμπουμ συντροφεύει τους ακροατές σε ένα 40λεπτο ταξίδι διάσπαρτο από acid rock προσθήκες και stoner, prog rock ή grunge επιρροές, με χρονικό εύρος από τα ‘70s στα ‘90s και στο σήμερα.

Ανάμεσα σε αυτές οι προσεκτικοί ακροατές μπορούν να αναγνωρίσουν μπάντες όπως οι Yes και οι Pink Floyd, οι Kyuss και οι Fu Manchu, οι Colour Haze (DE) και οι Sungrazer (NL).

Με το Mind Maze οι Pyramid ξεπερνούν επιτυχώς μια πρόκληση που όλες οι μπάντες συναντούν: δημιουργούν ένα άρτιο και ενδιαφέρον ντεμπούτο, που έχει προσιτό και «fun» χαρακτήρα χάρη στα ψυχεδελικά jams και τα spacey krautrock grooves, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει αρκετά κρυμμένα μουσικά διαμαντάκια για αυτούς που ακούν προσεκτικά.

Pyramid - Mind Maze by Made of Stone Recordings

// PYRAMID are

Shane Saban - Guitar

Michael Kümpflein – Bass guitar

Lukas Schomann – Drums

 Debut album by the German instrumental, psychedelic band

 Recorded at Mach Ma Mecker Recording

 All songs written and performed by Pyramid

 Mastered by Willi Dammeier at Institut für Wohlklangforschung

 Released on March 27th via Made Of Stone Recordings on black 180gr LP,

transparent blue 180gr LP, and limited edition blue cassette

