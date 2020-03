REDEYΕ CARAVAN: Ακούστε το single “Good Man Richard” από το νέο album “Nostrum Remedium! (official video)

Το καραβάνι έφτασε φορτωμένο μουσικές και λόγια βγαλμένα από κόσμους στοιχειωμένους...

φύλαξε την ψυχή σου κι ακολούθησέ το...

Οι Redeye Caravan κυκλοφόρησαν το full-length άλμπουμ “Nostrum Remedium”. Μία πρώτη ιδέα για το τι θα επακολουθούσε, μας έδωσαν πρόσφατα όταν με τον ήχο και εικόνα του single “El Muerto” μας έδειξαν τον δρόμο που έχει χαράξει το καραβάνι. Ο δεύτερος σταθμός στην πορεία του καραβανιού είναι το τραγούδι “Good Man Richard”, το οποίο συνοδεύεται και αυτό από ένα εξαίρετο official video.

“…. Old dreams die young in the new land, six feet down without a tombstone

in these lands my dreams are haunting me, my dreams are haunting me…”

Δείτε το Official video

Μουσική: Άκης Κοσμίδης

Στίχοι: Βαλάντης Δάφκος

Ενορχήστρωση: Πάνος Μακούλης

Video: Πάνος Μακούλης

Η ηχογράφηση και η παραγωγή έγινε στο Saint George studio

Οι Redeye Caravan είναι οι:

Άκης Κοσμίδης: φωνή, ακουστική κιθάρα

Βαλάντης Δάφκος: φωνή, μπάσο

Πάνος Μακούλης: ηλεκτρική, slide, ακουστική κιθάρα, πλήκτρα, φωνή

Ελένη Παρασκευοπούλου: φωνή

Στέφανος Στρογγύλης: φυσαρμόνικα

Θάνος Γιαμαρέλος: βιολί

Πάρης Γάτσιος: τύμπανα, κρουστά

Official links

Facebook: https://www.facebook.com/redeyecaravan/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC-Smu7ALgfcAsgURz_U9V3A

Bandcamp: https://redeyecaravan.bandcamp.com/album/nostrum-remedium

Soundcloud: https://soundcloud.com/redeyecaravan

Instagram: https://www.instagram.com/redeye_caravan

Discogs: https://www.discogs.com/release/14456834

