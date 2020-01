REJECTION: Ακούστε το κομμάτι “Eyes Of Glass” από το ΝΕΟ τους album με τίτλο “A new Age Of Insanity”

Έχοντας 6 σχεδόν χρόνια απουσίας από τα δισκογραφικά δρώμενα, οι

modern metallers REJECTION επιστρέφουν πιο "ώριμοι" από ποτέ!

Έχοντας αφήσει πίσω τους το "Subject 43" του 2013, φέρνουν τον πιο

γεμάτο και ώριμο μουσικά δίσκο της καριέρας τους, με 10 κομμάτια

γεμάτα επιθετικά, ογκώδεις και γκρουβαριστά riff, εμπλουτισμένα με

ένα μεστό κράμα καθαρών και brutal φωνητικών, σε μια ενορχήστρωση

και παραγωγή που δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από μεγάλα ονόματα

του εξωτερικού.

Η παραγωγή του δίσκου έχει γίνει από τον George Leodis και οι

ηχογραφήσεις των Drums από τον David Prudent στα MADE IN HELL

STUDIO στην Αθήνα.

Το εξώφυλλο έχει επιμεληθεί ο George Thomas.



TRACKLIST:

1. E.R.M

2. EYES OF GLASS

3. WASH IT ALL AWAY

4. A NEW AGE OF INSANITY

5. SUPERIORITY COMPLEX

6. DARKEST DAYS

7. YOU GET WHAT YOU GIVE

8. EOF

9. 2K3

10. PIECE OF THE ACTION

Ακούστε το κομμάτι "Eyes Of Glass" στο Official Video που ακολουθεί.

BIO:

Οι Rejection είναι μια μπάντα που σχηματίστηκε στην Κόρινθο και έχουν επιρροές από τον μοντέρνο metal ήχο . Έχουν στο ενεργητικό τους δυο Ελληνικές περιοδείες και μια Ευρωπαϊκή σε χώρες όπως η Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία και Ρουμανία.Η μπάντα έχει κυκλοφορήσει δυο άλμπουμ το Hollow Prays ( 2010- puzzle records) το Subject 43 ( 2013 independent release ) και τον Δεκέμβριο θα κυκλοφορήσει την τρίτη της δουλειά με τίτλο “ Α new age of insanity “ Oι Rejection έχουν αποσπάσει θετικά reviews από το Metal Hammer (band of the week ) και το Decibel (USA) (special mention) και έχουν παίξει σε festival όπως το Αthens B fest και το Bucovina rock castle . Aπό την καινούρια χρονιά του 2020 προγραμματίζει να περιοδεύσει και πάλι σε Ελλάδα και Ευρώπη για την προώθηση του καινούριου της άλμπουμ.

Δισκογραφία -

Hollow Prays (2010)

Subject 43 (2013)

A new age of insanity (2019)

OFFICIAL BAND LINKS



FACEBOOK: https://www.facebook.com/rejection1

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/rejectionband

BANDCAMP: https://rejection1.bandcamp.com

YOUTUBE:https://www.youtube.com/Rejectionband11

