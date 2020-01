Release Athens 2020:Slipknot, Mercyful Fate, Sabaton, Amon Amarth, Testament + more! Όλες οι πληροφορίες!

Δίπλα σε αυτές τις 3 ημέρες, υπάρχει ήδη και η Παρασκευή 17 Ιουλίου, όταν οι κορυφαίοι Judas Priest θα μετατρέψουν το Κλειστό Φαλήρου σε... παράδεισο του headbanging, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια ζωής μιας μπάντας που καθόρισε όσο λίγες τον σκληρό ήχο. Έχοντας ήδη ανακοινώσει headline εμφανίσεις στα σημαντικότερα metal φεστιβάλ του κόσμου για το 2020, οι "metalgods" φέρνουν και στην Αθήνα το πιο εντυπωσιακό show τους, σε μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη από greatest hits! Περισσότερα ονόματα για κάθε μέρα θα ανακοινωθούν σύντομα. Το 2020, το Release Athens στέλνει σε όλους τους φίλους της μουσικής το μήνυμα "Release The Earth From Plastic". Σε όλες τις ημέρες του φεστιβάλ - και όπου αυτό είναι δυνατό - θα χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώμενα / ανακυκλούμενα υλικά και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ας ξεκινήσουμε όλοι να κάνουμε έστω τα πρώτα βασικά βήματα ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Περισσότερες πληροφορίες, σύντομα. Τιμές εισιτηρίων ανά ημέρα: 24/7 Slipknot + more tba Η προπώληση ξεκινάει την Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου, στις 11:00, προς 55 ευρώ. Η συγκεκριμένη τιμή θα διατηρηθεί μέχρι και την Κυριακή, 26 Ιανουαρίου. Αμέσως μετά, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 60 ευρώ. Οι επόμενες φάσεις της προπώλησης θα ανακοινωθούν στην πορεία. Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με πρώτη τιμή στα 125 ευρώ. 13/6 Mercyful Fate + more tba Η προπώληση ξεκινάει την Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου, στις 11:00, προς 45 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Οι επόμενες φάσεις της προπώλησης θα ανακοινωθούν στην πορεία. Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με πρώτη τιμή στα 100 ευρώ. 22/7 Sabaton, Amon Amarth, Testament + more tba Η προπώληση ξεκινάει την Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου, στις 11:00, προς 45 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Οι επόμενες φάσεις της προπώλησης θα ανακοινωθούν στην πορεία. Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με πρώτη τιμή στα 100 ευρώ. 17/7 Judas Priest + more tba Η προπώληση συνεχίζεται προς 45 ευρώ. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν σύντομα. Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια προς 100 ευρώ. Πακέτα εισιτηρίων: 2-DAY METAL TICKET (24/7 Slipknot & more tba + 22/7 Sabaton - Amon Amarth - Testament) / η προπώληση ξεκινάει προς 90 ευρώ. 3-DAY METAL TICKET A (24/7 Slipknot & more tba + 22/7 Sabaton - Amon Amarth - Testament + 17/7 Judas Priest & more tba) / η προπώληση ξεκινάει προς 120 ευρώ. 3-DAY METAL TICKET Β (24/7 Slipknot & more tba + 22/7 Sabaton - Amon Amarth - Testament + 13/6 Mercyful Fate & more tba) / η προπώληση ξεκινάει προς 120 ευρώ FULL METAL TICKET (24/7 Slipknot & more tba + 22/7 Sabaton - Amon Amarth - Testament + 17/7 Judas Priest & more tba + 13/6 Mercyful Fate & more tba) / η προπώληση ξεκινάει προς 150 ευρώ. Διάθεση εισιτηρίων: Τηλεφωνικά στο 11876 Online στα www.viva.gr / www.releaseathens.gr Φυσικά σημεία: Kαταστήματα Reload, Καταστήματα Wind, Ευριπίδης, πολυχώρος Yoleni‘s (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00) και Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00) Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στα Release Athens official links: Official website Facebook YouTube Twitter Instagram