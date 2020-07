Release Athens Festival: Διευκρινήσεις σχετικά με την συναυλία των SABATON, AMON AMARTH , TESTAMENT το 2021!

Φίλες και φίλοι του Release Athens,

Όπως ίσως οι περισσότεροι ήδη γνωρίζετε, το Release Athens 2020 δεν θα πραγματοποιηθεί, ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού και των περιοριστικών μέτρων που επέφερε.

Όλες οι εμφανίσεις στο πλαίσιο του φεστιβάλ επαναπρογραμματίζονται για το 2021, με την προσδοκία πως ο εφιάλτης της πανδημίας θα τελειώσει σύντομα.

Αυτό ισχύει και για τους Sabaton, Amon Amarth, Testament που ήταν τα ονόματα που είχαν ήδη ανακοινωθεί για την ένατη ημέρα του Release Athens 2020, την Τετάρτη 22 Ιουλίου.

Τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί ισχύουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία, την οποία θα ανακοινώσουμε σύντομα, ενώ θα επανέλθουμε με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του voucher και τις επιλογές που θα σας δοθούν.

Σε κάθε περίπτωση, διαβεβαιώνουμε όλους τους κατόχους πως οι ευχάριστες εκπλήξεις που θα ακολουθήσουν θα μετατρέψουν τα εισιτήριά τους σε προνομιακά.

Προσοχή: στο facebook event έχει αλλάξει μόνο η χρονολογία. Αυτό δεν σημαίνει πως η νέα ημερομηνία θα είναι η 22/7/21. Απλά, λόγω των κανονισμών που ισχύουν στα social media, αν παρέλθει ο χρόνος τέλεσης ενός event καθίσταται αδύνατο στον διοργανωτή το να ενημερώσει όσους έχουν δηλώσει ότι θα παραστούν ή ενδιαφέρονται γι' αυτό. Ως εκ τούτου, προσωρινά έχουμε αλλάξει μόνο τη χρονιά. Σύντομα, θα υπάρχει η ακριβής νέα ημερομηνία.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη,

Release Athens

/ / - ()

Friends of Release Athens,

As most of you probably already know, Release Athens 2020 will not take place after the mandatory postponement due to the pandemic.

All the shows of the festival are being rescheduled for 2021, hoping that the nightmare of the pandemic will end soon. The same goes for Sabaton, Amon Amarth, Testament, who were the three announced acts for the ninth day of Release Athens 2020, on July 22.

Tickets already purchased will be valid for the new date, which we will announce in a few days. We will return soon with more details on the use of the voucher and the options you will have. In any case, we assure all ticket holders that the pleasant surprises that will follow will turn their tickets into privileged ones.

All information on pre-sale and VIP tickets with special benefits at www.releaseathens.gr / www.viva.gr

https://www.facebook.com/events/2271003726334485/permalink/2661463583955162/

Pin 53 Shares

Comments